馬蹄鐵高層出席中華會館老人慶生會并贈送禮物！

Horseshoe Hammond高層出席中華會館老人慶生會，上圖左起：馬蹄鐵總經理 Kathryn Jenkins，中華會館主席伍健生和Caesars Entertainment亞裔市場副總裁胡崇恩。

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）總經理 Kathryn Jenkins，馬蹄鐵市場部副總裁 Shannon McKellar，馬蹄鐵市場部總監 Bobby Cusato，亞裔 團隊的 Kathy Huang和 Karen Lu，以及來自總部凱撒娛樂集團（Caesars Entertainment）亞裔市場副總裁胡崇恩日前出席芝城 中華會館老人慶生會，并向老人們贈送了250份暖心禮物（保暖毛毯，價值$3200）！

馬蹄鐵高層總經理 Kathryn Jenkins一行的到來，受到芝城中華會館主席伍健生、前中華主席梅楹仲和區一平等人的熱烈歡迎，他們對馬蹄鐵熱心社區公益事業表示由衷的謝意！出席生日會的幾位馬蹄鐵高層致辭祝賀當月生日的五十位耆老生日快樂，并祝中華會館老人們身體健康，萬事如意！

馬蹄鐵娛樂公司位於印第安納州 Hammond,IN，距芝加哥中國 城僅20分鐘車程，是中西部地區規模最大的博彩公司。馬蹄鐵娛樂公司面積超過35萬平方呎，擁有2100多台角子機，超過100張賭桌，還有華人最喜愛的麵吧（Noodle Bar）和自助餐。該娛樂公司內部豪華裝修，富麗堂皇，是您休閑娛樂的最好選擇！馬蹄鐵位於777 Casino Center Dr, Hammond, IN 46320，聯系電話: (219) 473-7000。詳情可登陸網站：www.ChicagoHorseshoe.com。