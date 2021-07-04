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清水律師事務所 提供免費咨詢移民業務

本報芝加哥訊
清水律師事務所(Boolean Water)首席律師胡逸倫博士提供免費咨詢移民業務。
清水律師事務所(Boolean Water)首席律師胡逸倫博士提供免費咨詢移民業務。

位於芝加哥市區150 S Wacker DrSuite 2400, Chicago IL 60606的清水律師事務所(BooleanWater)日前已正式開業，該律師事務所首席律師胡逸倫博士，是芝加哥朝氣蓬勃、胸怀遠大的年輕一代律師。如果您有任何法律問題，歡迎致電胡律師洽詢，電話：312 918 4433或 E-mail: [email protected] 新張期間，清水律師事務所提供移民業務免費咨詢！

清水律師所主要業務包括：房地產買賣交易，移民服務，合同糾紛，訴訟糾紛、離婚抚养，人身傷害，勞工糾紛，雇佣歧視，失業保險，隱私保護以及知識產權法等。其中移民服務包括：工作簽證, 投資移民、職業移民、親屬移民及入籍申請。还代理移民訴訟，諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等綜合移民服務。

胡逸倫博士博學多才，他將用所學到的知識幫助更多有需要人士，并致力於協助中国公司和個人在美國成功發展。胡逸倫律師之前以全额獎學金獲得芝加哥肯特法學院法學博士學位，同時還擁有芝加哥大學計算機科學碩士和加州大學伯克利分校數學學士及工程碩士學位。有胡律師的幫助，您的法律問題將會迎刃而解！關于清水律師事務所的更多詳情，請瀏覽：www.booleanwater.com 。

移民 芝加哥 加州大學

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