我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

芝State/Lake捷運站 1.8億改造計畫公布

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥State/Clark捷運站設計藍圖公布。(CTA)
芝加哥State/Clark捷運站設計藍圖公布。(CTA)

芝加哥捷運最繁忙、最古早的捷運站「State/Lake」，將在未來數年透過1億8000萬元的改造計畫迎來改頭換面，除了升級設施、打造無障礙(accessible)地鐵站，進站的入口處還將鋪上玻璃華蓋，為這座擁有一個世紀歷史的地鐵站換上新衣。

芝加哥捷運局(CTA)與芝加哥交通局(CDOT)日前向公眾揭曉State/Lake捷運站的改造藍圖與設計概念，其中包括拓寬站台、新增四座升降電梯。

施工改造將由芝加哥交通局負責，目前尚不清楚何時動工，項目資金也尚未到位，不過交通局發言人克拉菲(Mike Claffey)說，資金到位後，改造項目將持續三年，期間將拆除並關閉舊捷運站，但該線路的軌道仍可使用。

State/Lake地鐵站始建於1895年，CTA的八條捷運站之中有五條經過該地鐵站；2019年數據顯示，該地鐵站是芝加哥捷運第二繁忙的捷運站，每年進站人數超過370萬。

芝加哥市長萊特福特表示，考慮到State/Lake站位於芝加哥的中心地帶，當局必須為其全面現代化鋪路，讓所有乘客能無障礙乘坐，同時也要「展現我們對復興芝加哥市中心環區(Loop)的承諾，該區是芝加哥經濟發展的引擎與文化樞紐」。

根據改造計畫，State/Lake站的站台將是現在的兩倍，新增四座電梯，分別安裝在每個轉角；其他新設施包括能為乘客遮風擋雨的大型玻璃華蓋，可俯瞰State大街的南北朝向陽台，以及連接內外站台的走道。

芝加哥交通局表示，座落在市中心這一歷史交會處的新State/Lake捷運站，將為來自芝加哥各個角落的乘客提供一流的無障礙服務，投資這一新交通樞紐是向外界發出訊息：「在歷經過去一年的挑戰之後，芝加哥市區將以更好的姿態回歸。」

芝加哥捷運是全美第二大捷運系統，此次改造也是該捷運系統現代化項目的最新一例；上周在4座North Side紅線地鐵站 — Lawrence、Argyle、Berwyn、Bryn Mawr開始動工改造，是現代化紅線和紫線項目的一部分，總耗資47億元。

芝加哥 捷運 地鐵站

上一則

油罐車翻覆洩瀝青 蒙郡I-495封路

下一則

維州馬州結束緊急狀態 完成接種者多數場合可免口罩

延伸閱讀

芝加哥百老匯10月重開 經典一波波

芝加哥百老匯10月重開 經典一波波
紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道

紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道
意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則

意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則
芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長

芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長
芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低

芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低
疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕