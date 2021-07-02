芝State/Lake捷運站 1.8億改造計畫公布

芝加哥State/Clark捷運站設計藍圖公布。(CTA)

芝加哥捷運 最繁忙、最古早的捷運站「State/Lake」，將在未來數年透過1億8000萬元的改造計畫迎來改頭換面，除了升級設施、打造無障礙(accessible)地鐵站 ，進站的入口處還將鋪上玻璃華蓋，為這座擁有一個世紀歷史的地鐵站換上新衣。

芝加哥捷運局(CTA)與芝加哥交通局(CDOT)日前向公眾揭曉State/Lake捷運站的改造藍圖與設計概念，其中包括拓寬站台、新增四座升降電梯。

施工改造將由芝加哥交通局負責，目前尚不清楚何時動工，項目資金也尚未到位，不過交通局發言人克拉菲(Mike Claffey)說，資金到位後，改造項目將持續三年，期間將拆除並關閉舊捷運站，但該線路的軌道仍可使用。

State/Lake地鐵站始建於1895年，CTA的八條捷運站之中有五條經過該地鐵站；2019年數據顯示，該地鐵站是芝加哥捷運第二繁忙的捷運站，每年進站人數超過370萬。

芝加哥市長萊特福特表示，考慮到State/Lake站位於芝加哥的中心地帶，當局必須為其全面現代化鋪路，讓所有乘客能無障礙乘坐，同時也要「展現我們對復興芝加哥市中心環區(Loop)的承諾，該區是芝加哥經濟發展的引擎與文化樞紐」。

根據改造計畫，State/Lake站的站台將是現在的兩倍，新增四座電梯，分別安裝在每個轉角；其他新設施包括能為乘客遮風擋雨的大型玻璃華蓋，可俯瞰State大街的南北朝向陽台，以及連接內外站台的走道。

芝加哥交通局表示，座落在市中心這一歷史交會處的新State/Lake捷運站，將為來自芝加哥各個角落的乘客提供一流的無障礙服務，投資這一新交通樞紐是向外界發出訊息：「在歷經過去一年的挑戰之後，芝加哥市區將以更好的姿態回歸。」

芝加哥捷運是全美第二大捷運系統，此次改造也是該捷運系統現代化項目的最新一例；上周在4座North Side紅線地鐵站 — Lawrence、Argyle、Berwyn、Bryn Mawr開始動工改造，是現代化紅線和紫線項目的一部分，總耗資47億元。