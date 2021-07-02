芝2機場 國慶周末旅客將創疫後新高

芝加哥歐海爾機場安檢大排長龍。(安妮提供)

芝加哥 航管局(CDA)1日表示，芝城歐海爾機場 與中途機場於國慶長周末，將出現新冠疫情以來最多的旅客，初步估計1到6日期間，歐海爾機場旅客將破百萬人次，比去年同期增加240%，中途機場旅客約將有22萬人，比去年同期提高了77%，而2日為旅客進出機場高峰。

航管局局長芮傑米(Jamie L. Rhee)說，隨著航空旅行的增加，很高興歡迎旅客回到芝加哥機場，疫情緩解後，大家都渴望著看望親人與享受暑假，她接著說，開心迎接大家同時，機場將繼續保持警戒，因為沒有什麼比提供旅客與員工安全、可靠環境更重要。

她說，雖然美國許多城市已經放鬆了對於新冠病毒的防疫限制，但根據聯邦法律，芝加哥兩大機場都必須要求旅客配戴口罩 、維持社交距離。

芝加哥方面，從6月29日起，衛生局已經取消了其他州旅客前往芝城需接受病毒檢測或隔離的要求，衛生局表示，未來如果病例重新激增，旅行限制可能會恢復。

航管局說，由於預估國慶周末將有大批旅客搭機，旅客最好先到www.flychicago.com網站，了解當前旅遊建議，航管局與芝加哥旅遊局也特別製作了兩段影片，向已經好一陣子沒有搭機旅遊的民眾，解釋一下近日搭機旅行可能需要注意事項，重點整理如下：

●搭機前：最好先完成施打疫苗，此外，先與航空公司聯繫，了解該公司的口罩規定及是否有其他防疫安全措施，再來如果是出國旅遊的話，務必先了解當地國的防疫要求，詳情可查詢www.travel.state.gov；航管局強烈建議旅客事先從網路完成登機手續，以減少接觸並加快處理速度。

●抵達機場：務必攜帶口罩，航管局稱，目前安檢排隊很長，加上歐海爾機場的航站通道正在整修，都影響了安檢速度，旅客一定要提早到達機場；此外，建議大家多多搭乘捷運到機場，減少塞車造成延誤；如果開車要停在機場停車場者，應先上網了解是否車位已滿，否則可能影響行程；航站間有交通車行駛，乘客可多多利用。

●機場內：不論是一般的安檢或TSA PreCheck的安檢，都出現排隊人潮，因此記得把更長的安檢等待時間計入行程；航站內的餐廳幾乎都已恢復營業，但鼓勵顧客盡量使用無接觸預定食物，減少可能的病毒感染機率。