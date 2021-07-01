我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

保護候鳥 科學家籲芝加哥麥克米克展覽中心關燈

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥麥克米克展覽中心。(取自臉書)
芝加哥麥克米克展覽中心。(取自臉書)

每年春天和秋天都有數百萬候鳥在夜裡飛過芝加哥上空，而在深夜出行，也仍然是提高候鳥遷徙生存率的最佳方式之一；最新研究發現，根據過去數十年來在麥克米克展覽中心(McCormick Place)收集的候鳥死亡數據，關掉的燈越多，就越有利於候鳥存活。

研究人員預計，麥克米克展覽中心若有一半的燈關閉，可能在春季遷徙時段把撞擊的可能性降低11倍，在秋季遷徙季也可降低六倍；而在關閉半數的燈之後，春季候鳥遷徙死亡率也可減少近六成，若打開所有的燈，則可能導致死亡率增加一倍多。

該最新研究的作者范多倫(Benjamin Van Doren)，是康乃爾鳥類學實驗室博士後，他說現在是保護鳥類的關鍵時刻。

高樓建築或通訊塔造成的鳥類死亡，是鳥類因人為因素死亡的首要原因之一，全美每年有數以億計的鳥因撞擊建築致死；研究人員表示，芝加哥的光污染也使之成為全美對候鳥最危險的城市。

而每一隻因撞擊摩天大樓而死亡的鳥，也是北美地區損失數十億鳥類中的一份子；根據2019年發布的一項研究，北美地區鳥類數量在50年間減少29%。

范多倫說，「關燈—尤其是那些深色窗戶的燈，就是我們保護鳥類所需要做的。」

研究顯示，光束會導致候鳥改變遷徙路線，尤其在夜間，燈光會吸引鳥的注意、使其失去方向；而在白天，玻璃也因反光戶外，看起來像是暢通無阻的路徑。

費爾德博物館(Field Museum)的資深生態保護專家斯多茲(Doug Stotz)表示，另一造成鳥類死亡率增加的誘因還包括窗戶，因為窗戶直接導致鳥類撞擊而死，而光線是讓這類死亡更容易發生。

自1970年代以來，費爾德博物館的研究人員就會在日出之前來到麥克米克展覽中心，收集那些「運氣不好」的鳥，如今該博物館已從當地收集了逾40萬隻鳥。

斯多茲說，新冠疫情期間，麥克米克展覽中心關閉，他們收集到的因撞擊而死亡的鳥的數量，就大幅減少。

博物館 芝加哥 疫情

上一則

國慶煙火秀進場須安檢 未打疫苗者須戴口罩

下一則

芝加哥餐車美食節回歸 7月30日起每周五上菜

延伸閱讀

闊別一年 芝加哥餐車美食節 7月30日起每周五回歸

闊別一年 芝加哥餐車美食節 7月30日起每周五回歸
「狗咬郵差」數量排名 休士頓全美第一 芝加哥第二

「狗咬郵差」數量排名 休士頓全美第一 芝加哥第二
舊金山大索爾一酒店每間房250萬元成交 創北美新高

舊金山大索爾一酒店每間房250萬元成交 創北美新高
紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道

紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道
華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事

華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事
華美博物館與華埠圖書館30日合作推出免費線上故事

華美博物館與華埠圖書館30日合作推出免費線上故事

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命