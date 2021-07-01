保護候鳥 科學家籲芝加哥麥克米克展覽中心關燈

芝加哥麥克米克展覽中心。(取自臉書)

每年春天和秋天都有數百萬候鳥在夜裡飛過芝加哥 上空，而在深夜出行，也仍然是提高候鳥遷徙生存率的最佳方式之一；最新研究發現，根據過去數十年來在麥克米克展覽中心(McCormick Place)收集的候鳥死亡數據，關掉的燈越多，就越有利於候鳥存活。

研究人員預計，麥克米克展覽中心若有一半的燈關閉，可能在春季遷徙時段把撞擊的可能性降低11倍，在秋季遷徙季也可降低六倍；而在關閉半數的燈之後，春季候鳥遷徙死亡率也可減少近六成，若打開所有的燈，則可能導致死亡率增加一倍多。

該最新研究的作者范多倫(Benjamin Van Doren)，是康乃爾鳥類學實驗室博士後，他說現在是保護鳥類的關鍵時刻。

高樓建築或通訊塔造成的鳥類死亡，是鳥類因人為因素死亡的首要原因之一，全美每年有數以億計的鳥因撞擊建築致死；研究人員表示，芝加哥的光污染也使之成為全美對候鳥最危險的城市。

而每一隻因撞擊摩天大樓而死亡的鳥，也是北美地區損失數十億鳥類中的一份子；根據2019年發布的一項研究，北美地區鳥類數量在50年間減少29%。

范多倫說，「關燈—尤其是那些深色窗戶的燈，就是我們保護鳥類所需要做的。」

研究顯示，光束會導致候鳥改變遷徙路線，尤其在夜間，燈光會吸引鳥的注意、使其失去方向；而在白天，玻璃也因反光戶外，看起來像是暢通無阻的路徑。

費爾德博物館 (Field Museum)的資深生態保護專家斯多茲(Doug Stotz)表示，另一造成鳥類死亡率增加的誘因還包括窗戶，因為窗戶直接導致鳥類撞擊而死，而光線是讓這類死亡更容易發生。

自1970年代以來，費爾德博物館的研究人員就會在日出之前來到麥克米克展覽中心，收集那些「運氣不好」的鳥，如今該博物館已從當地收集了逾40萬隻鳥。

斯多茲說，新冠疫情 期間，麥克米克展覽中心關閉，他們收集到的因撞擊而死亡的鳥的數量，就大幅減少。