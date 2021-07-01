我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

芝加哥餐車美食節回歸 7月30日起每周五上菜

記者羅曉媛／綜合報導
「芝加哥餐車美食節」7月底回歸，將持續至10月中旬。(取自芝加哥餐車美食節臉書)
「芝加哥餐車美食節」7月底回歸，將持續至10月中旬。(取自芝加哥餐車美食節臉書)

疫情闊別一年，達利廣場(Daley Plaza)的「芝加哥餐車美食節」(Chicago Food Truck Festival)終將回歸，從7月30日到10月15日期間的每周五上午11時至下午3時，美食節將安排不同餐車為芝加哥食客提供各色美食。

芝加哥市商業及消費者保護局(BACP)局長愛斯卡雷諾(Rosa Escareno)表示，人們返回實體辦公、商家重開之際，重啟「芝加哥餐車美食節」是慶祝大家抗擊疫情的方式，同時也支持小商業，「芝加哥是美國的美食之都，我們非常高興能讓這些美味的食品餐車，在每周五回歸芝市的中心盧普區(Loop)。」

「芝加哥餐車美食節」的宣傳圖。(取自芝加哥餐車美食節網站)
「芝加哥餐車美食節」的宣傳圖。(取自芝加哥餐車美食節網站)

該局表示，餐車的具體時間將在7月另行發布，美食節重啟後，每周五將安排六輛餐車迎客；有意作為餐車參與的商家，須在7月2日(周五)之前提交申請，申請者必須持有芝加哥市政府發放的移動餐車執照，詳情可登錄網頁：chifoodtruckfest.com；對美食節有疑問，可聯繫消費者保護局，電子郵箱：[email protected]，也可致電：(312)744-2086。

美食 芝加哥 疫情

上一則

保護候鳥 科學家籲芝加哥麥克米克展覽中心關燈

下一則

芝加哥百老匯10月重開 經典一波波

延伸閱讀

闊別一年 芝加哥餐車美食節 7月30日起每周五回歸

闊別一年 芝加哥餐車美食節 7月30日起每周五回歸
「狗咬郵差」數量排名 休士頓全美第一 芝加哥第二

「狗咬郵差」數量排名 休士頓全美第一 芝加哥第二
紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道

紀念芝加哥開城先驅 湖濱大道改名杜薩布爾湖濱大道
熱浪襲美 農產價格飆漲

熱浪襲美 農產價格飆漲
芝房市租賃熱絡 公寓價飆 市中心辦公樓翻倍

芝房市租賃熱絡 公寓價飆 市中心辦公樓翻倍
臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦 「美國中西部台美商業論壇」線上研討會

臺北駐芝經文處與科恩芝加哥商報合辦 「美國中西部台美商業論壇」線上研討會

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命