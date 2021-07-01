芝加哥餐車美食節回歸 7月30日起每周五上菜

「芝加哥餐車美食節」7月底回歸，將持續至10月中旬。(取自芝加哥餐車美食節臉書)

因疫情 闊別一年，達利廣場(Daley Plaza)的「芝加哥 餐車美食 節」(Chicago Food Truck Festival)終將回歸，從7月30日到10月15日期間的每周五上午11時至下午3時，美食節將安排不同餐車為芝加哥食客提供各色美食。

芝加哥市商業及消費者保護局(BACP)局長愛斯卡雷諾(Rosa Escareno)表示，人們返回實體辦公、商家重開之際，重啟「芝加哥餐車美食節」是慶祝大家抗擊疫情的方式，同時也支持小商業，「芝加哥是美國的美食之都，我們非常高興能讓這些美味的食品餐車，在每周五回歸芝市的中心盧普區(Loop)。」

「芝加哥餐車美食節」的宣傳圖。(取自芝加哥餐車美食節網站)

該局表示，餐車的具體時間將在7月另行發布，美食節重啟後，每周五將安排六輛餐車迎客；有意作為餐車參與的商家，須在7月2日(周五)之前提交申請，申請者必須持有芝加哥市政府發放的移動餐車執照，詳情可登錄網頁：chifoodtruckfest.com；對美食節有疑問，可聯繫消費者保護局，電子郵箱：[email protected]，也可致電：(312)744-2086。