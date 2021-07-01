芝加哥百老匯10月重開 經典一波波

迪斯尼經典音樂劇「冰雪奇緣」，將於11月至明年1月與芝加哥觀眾見面。(路透)

得益於聯邦救助，芝加哥百老匯 (Broadway)日前宣布，今秋將拉開2021-2022年度Loop系列演出的帷幕，首場演出10月展開，將陸續給觀眾送上經典音樂劇、電影音樂劇、劇團新秀等表演，也包括因新冠疫情而改期的多場演出，預計於11月迎來演出高峰。

聯邦政府 此前提供芝加哥百老匯10萬元「關閉場地運營補助金」(Shuttered Venue Operators Grant program，SVOG)，因此百老匯將從今年10月開始恢復「Loop」巡迴表演，10月「Rent」劇團的告別表演將為首場演出，迪斯尼經典音樂劇「冰雪奇緣」(Frozen)也將於11月至明年1月與觀眾見面，其他經典表演還包括「穿著Prada的惡魔」(The Devil Wears Prada)、「美麗女人」音樂劇、「紅磨坊」音樂劇(Moulin Rouge)等。

演員勒斯里小歐頓(Leslie Odom Jr.)和電視節目製作人、明星廚師布朗(Alton Brown)，也將在今年12月參與不同的演出，展現這一年度的表演既包括傳統媒介特點，也具創新特色。

芝加哥百老匯並非芝加哥地區接受聯邦資助的唯一藝術機構，聯邦政府通過不同的救援計畫推動小商家、藝術團體盡快從疫情中恢復，目前除了芝加哥百老匯外，芝加哥藝術領域已有多家機構收到聯邦政府的補助金，包括羅斯福大學劇院(Auditorium Theater of Roosevelt University)、芝加哥之家劇院(The House Theater of Chicago)、芝加哥魔術團(Chicago Magic Lounge)等。

目前仍有機構對聯邦救濟金翹首以盼或因申請救濟未果而感到前途艱難，「復興即興劇院」(The Revival improv theater)製作人司頓伯斯(John Stoops)申請SVOG卻被告知不符合條件，「聯邦救濟金是該機構生存下去的關鍵」，該劇團是芝加哥僅剩的幾個即興劇院之一，他計畫繼續尋求其他救援計畫，盡量補足演出需要成本。