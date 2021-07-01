國慶日玩煙火 小心灼傷還觸法

燃放仙女棒，在伊利諾州是合法的，但芝加哥市禁止燃放。(記者曹健／攝影)

國慶日將至，芝加哥 已有五名兒童因玩鞭炮受傷被送到芝加哥伊利諾醫院(UChicago Medicine Comer Children's Hospital)，其中一位11歲孩童的胸部被衝天炮(bottle rocket)打中，該院醫生喬治(Princy George)提醒家長，讓孩子冒險玩鞭炮受傷而在國慶日周末送急診室，是不值得的。

芝加哥市消防局日前在該醫院外示範使用一般人覺得最安全的仙女棒(sparkler)，即便在雨中，仙女棒的火花一接觸到衣服後就會著火，溫度可達華氏1800度，能彎曲鎔斷鋼鐵。

居民Aileen Marquez在現場分享自身痛苦經驗，十年前她當時五歲的女兒玩仙女棒時衣服被火花燒著，造成全身70%灼傷；芝加哥和許多城郊社區因此禁止燃放仙女棒。

美國的放煙火法規，有聯邦、州和地方三個層級；聯邦和伊利諾州 規定禁止使用火力強大的爆裂物，如M-80s、quarter sticks、銀裡煙花(silver salutes)和櫻桃炸彈(cherry bombs)。

國慶日時小孩喜歡玩的仙女棒，雖然在伊利諾州是合法的，但由於容易造成孩童燒傷，因此芝加哥市禁止燃放。(記者陳曼玲／攝影)

另外，伊州 規定可使用仙女棒、snappers、booby traps、tricky noisemakers和cigarette loads，但芝加哥特別禁止使用仙女棒和衝天炮，但可以使用party poppers等丟在水泥地上會響爆的小煙火。

根據州消防署(Illinois State Fire Marshal)資料，去年國慶日前後一個月內，收到89家醫院報告有134位民眾因燃放鞭炮和煙花受傷，其中10%是六歲以下兒童。

另外，因大型煙火Mortars受傷的有16%，因仙女棒受傷的有14%，約有30%民眾的受傷程度為二級和三級灼傷。消防署官員說，燃放危險鞭炮除了會導致身體受傷，還可造成民房燒毀。

根據伊利諾州煙火使用法案(Illinois Pyrotechnic Use Act)，伊州民眾如果到外州購買違禁鞭炮煙花帶回伊州，可處以一年刑期和2500元罰款。

國慶日長周末在芝加哥及周邊觀看煙火的地點，可查詢網頁：shorturl.at/DMW18。