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照顧無證夢想生 伊州擬令大學設聯絡人

記者陳曼玲／綜合報導
西伊利諾大學教授發起獎助金募款活動，幫助該校夢想生獲得財務補助，以完成大學學業。(取自西伊利諾大學網站)
西伊利諾大學教授發起獎助金募款活動，幫助該校夢想生獲得財務補助，以完成大學學業。(取自西伊利諾大學網站)

全美每年約有9萬8000名無證夢想生(DREAMers)從高中畢業，但面臨財務、社會和法律程序的困難；伊利諾州議會日前送交法案給州長普立茲克，一旦簽署實施，將要求伊州所有大學院校在2022至2023學年以前，在校內設立聯絡人(liaison)職位，為無證移民大學生搜尋資源，以完成大學學業。

該法案的提案者為第49區代表賀斯修爾(Maura Hirschauer)，她說夢想生需要得到州府支持來完成學業和找工作，可能的話也應得到公民身分，她希望該法案幫助他們肯定自己對社會的貢獻。

北伊利諾大學(Northern Illinois University)為無證學生提供協商的羅培姿(Sandy López)表示，該校與伊利諾夢想基金(Illinois Dream Fund)聯合，協助過很多無證學生是家中老大，由於是第一個上大學，常靠自己辛苦摸索可用資源。

羅培姿說，如果法案實施，校內就有聯絡人能提供協助，她說在芝加哥伊利諾大學和東北伊利諾大學(Northeastern Illinois University)都設有類似的職位。

另外，西伊利諾大學(Western Illinois University)的政治科學系教授葛林(Julia Albarracin-Green)成立非營利組織，發起支持WIU夢想生(Support WIU DREAMers)的募款活動。

協助該活動的該校學生蓋柏瑞爾(Yasmin Gabriel)也是夢想生，她每兩年要重新遞交DACA申請表，雖然一歲就來美國生活至今，但她常自覺不屬於這裡而惶惶不安。

從阿根廷來美國讀博士的葛林表示，移民學生因為不合乎聯邦補助的規定，也找不到保人，只好借高利貸讀書，因此很多學生要做好幾份工，或是父母做好幾份工來幫忙。

葛林成立的非營利組織除了為這些夢想生募款，還教育移民家庭瞭解自身權利，並提供租屋資訊等協助。

夢想生 移民家庭 美國

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