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伊州夏令營爆群聚感染 確診人數已近百

記者羅曉媛／綜合報導
伊利諾州中部的一個夏令營，日前被爆發生群聚感染，已有至少96人確診新冠。(路透)
伊利諾州中部的一個夏令營，日前被爆發生群聚感染，已有至少96人確診新冠。(路透)

伊利諾州中部的一個夏令營日前被爆發生群聚感染，伊州衛生廳29日表示，確診新冠的人數已增至逾96人，其中既有青少年也有成年工作人員；伊州州長普利茲克(JB Pritzker)表示，州衛生廳與CDC正查看夏令營的確診病例是哪種新冠毒株。

衛生廳表示，發生疫情的「Crossing Camp」夏令營在6月中旬開營，當時僅少數營員和員工打了新冠疫苗，在室內未要求師生戴口罩，夏令營也未檢查參與人員接種疫苗的狀況，新冠感染發生在6月13日至17日；部分營員還參加了附近的一個會議，導致當地新增11例確診，而其中至少七成是未接種新冠疫苗的人。

伊州衛生廳長伊吉克(Ngozi Ezike)表示，目前認為新冠對孩童的風險很小，但即便是新冠輕症也可能導致長遠健康問題；此外，感染的青少年可能沒有重症，但仍可把病毒傳染給其他人，例如那些年紀太小、還未到接種年齡的孩童，或是對疫苗尚未建立強勁免疫反應的人。

感染集中在舒勒郡(Schuyler)和亞當斯郡(Adams)；舒勒郡衛生局表示，該夏令營遵守了聯邦疾病防治中心(CDC)對清潔和消毒的指導，衛生局也在為夏令營提供幫助，在傳染發生期間到訪夏令營的成年人或孩童，都應去做新冠檢測。

儘管伊州取消了聚會人數限制和絕大多數新冠相關的防疫限制，但普利茲克提醒，仍有必要謹記疫情還未結束，「在全世界以及伊州，新冠病毒猶在，每天有人被感染、有人住院、有人不幸因此去世。」

伊州仍有500多萬人尚未接種新冠疫苗；普利茲克呼籲12歲以上、尚未接種的人盡快去打疫苗，並說近期在16歲以上的未接種人群中，確診數有所上升。

疫苗 伊州 疫情

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