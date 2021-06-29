孩童參加夏令營首重防疫 須留意是否要求疫苗接種更新紀錄

衛生專家建議夏令營主辦者要提醒參加的學員勤洗手，養成良好衛生習慣，避免感染病毒。(取自美國小兒科學會網站)

暑假到了，父母想讓孩子參加夏令營活動，來舒緩一年多以來的避疫壓力，但又擔心變種病毒可能造成另一波的新冠疫情 。美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議父母為孩子選擇夏令營時，可留意營隊是否備有健康衛生方針與政策、營隊活動期間是否有訓練的醫療人員在場，以及是否要求學員提供過去一年的身體健康檢查報告與疫苗 接種更新紀錄等事項。該學會也提醒夏令營職員經常清潔消毒遊戲的器具，不要讓學員共用；還要提醒學員勤洗手與保持社交距離；最好也讓學生自備點心、飲水與午餐。

根據伊利諾州衛生廳公布，月初在伊州 中部的某個青少年夏令營會，發生新冠疫情爆發(outbreak)，有50多個人確診，至少一人住院。調查發現營隊裡只有不到10個人接種疫苗，也未規定學員在室內須戴口罩，衛生官員已經要求參與的學生和職員在家隔離，而且無論有沒有出現新冠症狀，都要做新冠病毒的核酸檢測。

雖然衛生廳沒有公布營隊的名稱，但派克郡(Pike County)的衛生局最近發表聲明，在舒樂郡(Schuyler County)舉辦的一個叫Crossing Camp的營隊爆發新冠疫情。該地點在芝加哥下城西南方約四小時車程的距離。

伊州本月初重啟，結束一年多以來的嚴格防疫規定。衛生官員說，雖然伊州目前的確診率低於1%，有至少70%的成人接種第一劑疫苗，但沒有接種疫苗的人仍存在感染風險，特別是伊州出現了84個感染Delta變種毒株的案例，而且多數受感染的人尚未接種疫苗。因此衛生官員提醒尚未接種疫苗的民眾，特別在室內時仍要戴口罩和保持社交距離，以預防感染和散播病毒。

另外，州衛生廳也鼓勵所有12歲以上的民眾都要接種新冠疫苗。

根據疾病防治中心(CDC)網站，建議民眾在重啟之後，仍盡量避免到人群多的地方或室內空氣不流通的地方，像是餐廳、酒吧、健身房或電影院。另外，在室內時，盡量打開窗戶和門，以利通風。