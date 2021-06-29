孩童參加夏令營首重防疫 須留意是否要求疫苗接種更新紀錄
暑假到了，父母想讓孩子參加夏令營活動，來舒緩一年多以來的避疫壓力，但又擔心變種病毒可能造成另一波的新冠疫情。美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議父母為孩子選擇夏令營時，可留意營隊是否備有健康衛生方針與政策、營隊活動期間是否有訓練的醫療人員在場，以及是否要求學員提供過去一年的身體健康檢查報告與疫苗接種更新紀錄等事項。該學會也提醒夏令營職員經常清潔消毒遊戲的器具，不要讓學員共用；還要提醒學員勤洗手與保持社交距離；最好也讓學生自備點心、飲水與午餐。
根據伊利諾州衛生廳公布，月初在伊州中部的某個青少年夏令營會，發生新冠疫情爆發(outbreak)，有50多個人確診，至少一人住院。調查發現營隊裡只有不到10個人接種疫苗，也未規定學員在室內須戴口罩，衛生官員已經要求參與的學生和職員在家隔離，而且無論有沒有出現新冠症狀，都要做新冠病毒的核酸檢測。
雖然衛生廳沒有公布營隊的名稱，但派克郡(Pike County)的衛生局最近發表聲明，在舒樂郡(Schuyler County)舉辦的一個叫Crossing Camp的營隊爆發新冠疫情。該地點在芝加哥下城西南方約四小時車程的距離。
伊州本月初重啟，結束一年多以來的嚴格防疫規定。衛生官員說，雖然伊州目前的確診率低於1%，有至少70%的成人接種第一劑疫苗，但沒有接種疫苗的人仍存在感染風險，特別是伊州出現了84個感染Delta變種毒株的案例，而且多數受感染的人尚未接種疫苗。因此衛生官員提醒尚未接種疫苗的民眾，特別在室內時仍要戴口罩和保持社交距離，以預防感染和散播病毒。
另外，州衛生廳也鼓勵所有12歲以上的民眾都要接種新冠疫苗。
根據疾病防治中心(CDC)網站，建議民眾在重啟之後，仍盡量避免到人群多的地方或室內空氣不流通的地方，像是餐廳、酒吧、健身房或電影院。另外，在室內時，盡量打開窗戶和門，以利通風。
上一則
FB留言