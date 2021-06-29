芝植物園將採浮動式收費 提前訂票更省錢

芝加哥植物園將從明年1月起收入園門票。圖為植物園正在舉行的蝴蝶展。(取自芝加哥植物園官網)

芝加哥 北面的免費園藝公園 — 芝加哥植物園 將從明年1月起收入園門票，這座在過去半世紀一直讓民眾免費遊覽的知名景點，將按照浮動收費制，向訪客收取9.95元至25.95元不等的入場費。

芝加哥植物園占地385畝，內有27個不同園區和四種自然棲息地，目前參觀芝加哥植物園的唯一開銷就是停車，費用20元或30元；明年1月1日起收門票後，停車費將減少到8元，但植物園需購票入場。

「大自然很受歡迎，植物園也很受歡迎。」植物園總裁吉恩‧福蘭克斯基(Jean Franczyk)說，改變收費機制，主要是因為植物園訪客眾多，過去十年來訪問量增長43%，疫情之前每年服務超過100萬訪客。

她說，園方因此在想「我們該如何保障項目的質量？」、「如何保持維護工作？」、「如何滿足訪客的需求？」最後達成的其中一個解決方案是調整收費。

福蘭克斯基表示，浮動收費的定價主要是為了鼓勵預定，錯開高峰訪問植物園。

例如非庫克 郡(Cook County)居民在某個溫暖春季的周末到訪，就要支付全價門票25.95元，庫克郡居民可便宜2元；植物園表示，只有在特別熱門的訪問日，門票才會超過20元；一年之中有三分之一的訪問日門票只需9.95元，提早在網上訂票的價格也更便宜。

此外，植物園每年也有52天的免費日，其中14天安排在旺季的4月至10月期間，不過8元的停車費維持不變。

植物園目前正在舉行蝴蝶展，展覽開放時間每天上午10時至下午5時，將展至9月6日。參觀者可徜徉在花叢中，與五顏六色的蝴蝶嬉戲、追逐。蝴蝶的品種多種多樣，分別來自南美、亞洲、北美和非洲，伊利諾州本地的蝴蝶最多。其中南美洲的藍色大閃蝶、本地的眼形斑翅蝴蝶以及世界最大的一種飛蛾─顏色奪目的長尾水青蛾(Moon Moth)尤其迷人。

芝加哥植物園將從明年1月起收入園門票。圖為植物園正在舉行的蝴蝶展。(取自芝加哥植物園官網)

占地2800平方呎的蝴蝶展Regenstein學習園，不同年齡的參觀者，都可以從多彩多姿的蝴蝶和飛蛾中找到自己喜愛的一種。