阿德勒天文館「星際秀」等周末活動回來了

芝加哥阿德勒天文館7月3日恢復部分受歡迎現場活動。(取自阿德勒天文館官網)

隨著疫情 好轉，芝加哥 的文化機構逐漸開門迎客，受天文愛好者關注的阿德勒天文館(Adler Planetarium)，7月3日起將恢復部分最受歡迎的現場活動，包括該館的周末熱門活動「星際秀」(sky shows)等，不過要到明年才能全面重開。

阿德勒天文館是全美第一家天文館，座落在密西根湖畔，去年3月因疫情關閉至今，天文館工作人員近日在網站宣布將從7月3日開始恢復部分最受歡迎的現場活動，包括該館的周末熱門活動「星際秀」(sky shows)，以及在升級後的多恩天文台(Doane Observatory)的公共觀察活動，其它詳情將在未來幾周陸續公布。

但因財務緊張，阿德勒天文館全面重開預計要到2022年3月；早前在疫情期間離職的員工目前尚未招到人填補職缺。

該天文館表示，他們目前資源有限、人力緊張，此時全面重開將會給天文館再添壓力，「我們已制定出允許我們以較好姿態重開的時間表」。

去年閉館之前，阿德勒天文館也做了升級和翻新，其中就包括安裝新的天文望遠鏡，不過目前尚未與公眾見面。

了解天文館重開及活動詳情，可留意官網(www.adlerplanetarium.org/)公告或天文館的臉書 、Instagram和推特。