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疫情後實體上班 企業放寬衣著要求

記者張筠╱綜合報導
經過一年多的遠程居家辦公，民眾的服飾消費重點已轉至居家休閒或運動功能。（特派員黃惠玲╱攝影）
經過一年多的遠程居家辦公，民眾的服飾消費重點已轉至居家休閒或運動功能。（特派員黃惠玲╱攝影）

新冠疫情改變人們生活方式，也相應影響服裝趨勢，雖然實體辦公陸續恢復，但民眾穿衣習慣仍偏向舒適休閒，服飾商場的銷售策略也增加休閒簡約或運動風格的服裝供應；職場分析師表示，許多企業在恢復實體辦公過程中，適當放寬衣著要求，避免民眾因壓力過大而不願返回公司上班。

總部位於芝加哥的運動商場Wilson Sporting Goods，近日增加運動服飾供應，並計畫今年增開實體店；運動用品連鎖店Dick's和Kohl's商場今年3月也推出了新的私人品牌；市場研究機構Mintel研究員史密斯(Diana Smith)表示，民眾對舒適度的追求不僅是潮流，而是已經成為一種生活方式。

經過一年多的遠程居家辦公，民眾的服飾消費重點已轉至居家休閒或運動功能，史密斯表示，許多企業在邀請員工返回公司辦公時，適當放寬衣著要求，允許較寬鬆、休閒正式(smart casual)的服裝和鞋子，女士不要求高跟鞋或套裝，男士也不要求西裝革履；人力資源管理機構SHRM表示，這也能幫助民眾更好適應疫後辦公狀態，減輕實體上班的壓力。

根據SHRM去年的調查，60%美國人遠程辦公時穿家居服或運動服，只有6%人穿正式的「辦公室服裝」；芝加哥服裝設計師萊恩斯(Veronica Lenz)說，疫情讓民眾對工作和生活品質有新的體會，企業應該放寬衣著要求，例如允許以深色牛仔褲替代套裝，以舒適得體的休閒鞋、涼鞋、靴子等代替高跟鞋，甚至可以允許員工穿合適的球鞋，給予他們表現個人風格的空間。

市場研究機構Euromonitor的數據顯示，美國2020年服飾銷量比2019年下降了22.3%，但運動服飾的降幅略小，下跌了18.9%；部分零售商也表示，近期健身相關服飾銷量明顯上漲，Gap所屬的女性運動品牌Athleta今年第一季度的銷量比去年同期上漲了27%，Kohl's超商也增加了運動、居家服飾的選擇，縮減男士正裝的空間。

美國 疫情 芝加哥

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