躲避重大天災 專家建議多管齊下收警報

氣象專家建議民眾可下載天氣雷達應用程式到手機裡，隨時注意最新龍捲風警報等消息。 (記者陳曼玲╱攝影)

龍捲風在上周日午夜橫掃芝加哥 地區，摧毀了數百間民房，造成上萬戶停電及數人受傷；芝加哥氣象官員表示，所幸民眾因聽見地區警報(municipal sirens)或手機 發出的警報聲後趕緊避難，才沒有釀成更多傷亡。也有人表示沒有聽到地區警報，因此市府和氣象觀察員建議民眾不要只倚賴地區警報，而要以手機、社群媒體 或購買氣象收音機(weather radio)等多重方式接收警報，以應付緊急突發狀況。

氣象官員說地方警報主要是警告在戶外的民眾，在家的人可能聽不到，因此建議民眾要打開手機上的天氣警報設定、下載會發出警報的天氣預報應用程式(app)，或購買有NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)專門播報天氣的氣象收音機。

另外，成立「芝加哥中西部暴風觀測小組」的樂格納(Curtis Lergner)表示，聽到警報後，能避難的時間可能很短，建議民眾下載天氣雷達應用程式到手機裡，隨時注意最新天氣消息。

根據伊利諾緊急事件管理處(Illinois Emergency Management Agency)消息，當氣候惡劣或重大危險發生時，郡、市政府和緊急管理處官員就會啟動緊急戶外警報系統(Emergency Outdoor Warning Siren System)，來通知市民避難。

聯邦通信委員會(Federal Communications Commission)表示，聯邦急難管理署(FEMA)與各家電信公司業者合作，緊急事件發生時，會發送無線緊急警告(Wireless Emergency Alerts)到受影響的地區。

不過電信業者說，為了確保收到緊急通知，建議手機用戶到電信公司網站，確認自己的手機是否有支援發送天氣警報，並隨時更新手機作業系統到最新版本，並打開手機上緊急通報的設定。