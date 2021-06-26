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刺死馬大女博士生 芝加哥嫌犯被捕

記者張筠╱綜合報導
31歲的金奇生於以色列，遇害前在馬里蘭大學攻讀犯罪學博士學位。（馬里蘭大學提供）
31歲的金奇生於以色列，遇害前在馬里蘭大學攻讀犯罪學博士學位。（馬里蘭大學提供）

芝加哥警方25日表示，24日已拘捕上周刺死31歲馬里蘭州女博士金奇(Anat Kimchi)的非洲裔男性嫌疑人，目前正在整理相關指控，警方此前表示該男子可能為流浪漢，作案動機疑似行搶，他也曾在本月稍早時攻擊另外兩名女性。

31歲的金奇生於以色列，遇害前在馬里蘭大學(UMD)攻讀犯罪學博士學位，日前到芝加哥拜訪朋友，19日下午約4時，她獨自走在芝加哥南威克街(S. Wacker Drive)400號附近的人行道，突然被一名約30歲的男性從背後刺了兩刀，雖然被緊急送醫，但仍傷重不治。

芝加哥警方25日表示，已拘捕30多歲的非裔男性嫌疑人，身高介於5呎9吋至5呎11吋之間，未公布具體身分，但疑為遊民，目前正在審核相關指控；警方早前表示，這名男子作案動機可能是行搶，刺傷金奇後迅速跑到威克街的地下路段。

警方表示，該嫌犯本月稍早還攻擊了另外兩名女性，10日晚9時30分在南富蘭克林街(South Franklin Street)500號的人行道上，從背後擊打一名25歲女性的頭部，致其住院治療，後來情況穩定；他還於13日晚7時10分左右，在 East Ida B. Wells Drive附近用重物攻擊一名50歲女性，致其頭部受傷，受害人立即丟下個人物品，但該男子搶走物品後又打了她兩次，然後才逃跑。

到芝加哥拜訪友人卻不幸喪命的金奇遇害案，引發許多關注，馬里蘭大學犯罪學系教授拉費利(Gary LaFree)表示，金奇是他最優秀的學生之一，也即將完成學位，深受親友的疼愛；金奇的家人也發聲明，希望社區紀念金奇，並尊重她和家人的隱私，幫助他們度過難關，呼籲所有愛護並紀念金奇的民眾捐款支持Equal Justice Initiative運動。

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