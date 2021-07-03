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嵐飛地產公司最新推出多個市中心豪宅單位 歡迎参觀洽詢

本報芝加哥訊
嵐飛地產公司最新推出多個市中心豪宅單位，歡迎参觀洽詢：(312) 694-5039（Alice Xu）。
嵐飛地產公司最新推出多個市中心豪宅單位，歡迎参觀洽詢：(312) 694-5039（Alice Xu）。

嵐飛地產公司（Land Fairy Realty Corp.）是一家誠信第一的地產公司，提供優質的地產買賣專業服務，無論您自住或投資房產買賣，均給您最尊貴、最滿意的感覺，所代理的房屋大部份在芝加哥市中心高層豪宅單位。該公司近期推出多個市中心豪宅單位，分別有三房兩廳、二房兩廳、二房一廳、一房一廳等，詳情請聯系：(312) 694-5039（Alice Xu）或 Email:[email protected]om.

3550 N Lake Shore Dr Unit 1512，Chicago, ...
3550 N Lake Shore Dr Unit 1512，Chicago, IL 60657（605 Sqft）。
2550 N Lakeview Ave Unit N401，Chicago, I...
2550 N Lakeview Ave Unit N401，Chicago, IL 60614（1286Sqft）。
363 E Wacker Dr Unit 2001，Chicago, IL 60...
363 E Wacker Dr Unit 2001，Chicago, IL 60601（2070 Sqft）。
1160 S Michigan Ave Unit 2803，Chicago, I...
1160 S Michigan Ave Unit 2803，Chicago, IL 60605（1485 Sqft）。
5201 S Cornell Ave Unit 27D，Chicago, IL ...
5201 S Cornell Ave Unit 27D，Chicago, IL 60615。
39 N Morgan St Unit 3，Chicago, IL 60607。
39 N Morgan St Unit 3，Chicago, IL 60607。

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