伊州零售寵物店 將禁賣貓狗

伊州議會日前通過四項有關動物福祉的法律，包括提高公共住房對寵物的包容度、在貓狗收容所提供更多絕育選項等。(本報檔案照)

伊利諾州議會日前通過四項有關動物福祉的法律，包括禁止零售商賣寵物，防止保險 公司因狗的品種歧視 ，提高公共住房對寵物的包容度，以及在貓狗收容所提供更多絕育選項；州長普立茲克(J.B. Pritzker)簽署後將生效。

編號HB1711的法案，禁止伊州 的寵物商店出售貓和狗，但允許寵物商店和動物收入所或援救團體合作舉辦領養活動。該法案由州參議員琳達‧霍姆斯(Linda Holmes)、克里斯蒂娜卡斯楚(Christina Castro)及州眾議員撤斯尼(Andrew Chesney)提出；若生效，伊州將成為全美第五個禁止寵物商店賣寵物的州，這對打擊非人道寵物繁殖場至關重要，因為寵物商店出售的貓狗主要就來自這些繁殖場。

住房限制也是導致寵物狗流落收容所的重要原因之一，編號SB154的法案，要求從2022年1月1日起，向「可負擔住房法案信託基金」(Affordable Housing Act Trust Fund)領取資金的住房供應商，允許租客在500平方呎或更大住房單位(unit)擁有至少兩隻貓或一隻體重不超過50磅的狗，住房供應商也不能因品種或體重禁止養狗。

目前在伊州政府資助的部分住房，寵物飼主會因為寵物的品種或體重限制，被告知不歡迎其養寵物。

還有許多屋主或租客因寵物的品種或是混血而遭到保險公司拒保或取消服務，編號SB1672的法案要求保險公司上報所有與狗相關的申領數據，以此幫助杜絕品種歧視。

「最佳好友動物協會」(Best Friends Animal Society)表示，保險公司應專注單個狗和飼主的行為，而非只因為寵物狗的品種，不正當地取消或拒絕提供保險。

編號SB1673的法案則把絕育的叫法從「spay/neuter(閹割)」改為「sterilize(絕育)」，以便允許收容所的獸醫在閹割手術之外，也能採取其他非手術的絕育手段。

「最佳好友動物協會」讚揚四項立法將有助改善全州動物的安全與健康；該協會CEO茱莉‧卡斯特(Julie Castle)說，伊州為拯救更多寵物已邁出歷史性的一步，從破除不公平障礙，到有寵物家庭的住房；從保護動物不受非人道飼養，到鼓勵創新絕育手段，伊州正在實現「到2025年零殺戮」方面領先全美。