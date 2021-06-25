伊州增路邊投票 郵寄選票成永久投票方式

伊利諾州州長普立茲克日前簽署新法，擴大投票方式，包括增加路邊投票(curbside voting)，將郵寄選票(vote by mail)設為永久的投票方式等。(美聯社)

伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)日前簽署新法，擴大投票 方式，包括增加路邊投票(curbside voting)，將郵寄選票(vote by mail)設為永久的投票方式之一，建立「中央投票站」方便選民行使公民權，此外也允許州警在監獄 附近建立臨時投票站；新法也將明年6月28日定為伊州 初選日。

新法指導各級政府在提前投票期間和選舉日當天的投票程序，增加了投票方式，包括設立路邊投票，也將郵寄選票設置為永久方式之一，選民可以隨時選擇加入或退出，此外也建立「中央投票站」(central polling places)，允許選民無論在哪裡註冊，都可以到此投票。

新法也允許州警在郡級監獄附近設立臨時投票站，保護被拘留但仍有投票權民眾的權益，目前庫克郡(Cook County)已開始實行。

普立茲克在推特發文表示，新法也將增加伊州的選票投遞箱(ballot box)，確保所有伊州民眾的心聲都被聽見，在全美越來越多州傷害民眾投票權利的背景下，伊州很驕傲能在捍衛民主一事上站出來。

普立茲克簽署新法正值兩黨對選票投遞箱有強烈分歧，全美多州也計畫對投票方式設立新限制，支持設限者稱是為確保每張選票都被公平計算，保護選舉的一致性，但反對設限者表示，更多限制將投票變難，打消選民投票積極性，尤其還會傷害少數族裔的投票權益。