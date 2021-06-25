芝議會提案 餐廳不主動給一次性餐具

芝加哥市議會提案要求餐廳給顧客外帶或外送食物時，不要主動提供一次性使用的餐具(single-use foodware)。(記者陳曼玲╱攝影)

在芝加哥 市議會中擔任衛生與環境保護委員會主席的第12區區長卡迪納斯(George Cardenas)和第39區區長紐真特(Samantha Nugent)日前聯合提案，要求餐廳給顧客外帶或外送食物時，不可主動提供一次性使用的餐具(single-use foodware)，像是裝有紙巾、塑膠刀叉、筷子或調味料的塑膠包裝，因為不夠環保。

不過，根據提案，得來速餐廳和機場內餐車則例外，因為到此消費的顧客預期拿到一次性使用的餐具才能用餐；另外此規定也沒有禁止餐廳使用塑膠吸管、飲料杯蓋、咖啡 杯上的防熱杯套、保利龍餐盒等塑料製品。

新冠疫情 期間，餐廳僅提供外賣，不免大量使用塑膠、保利龍等材料的容器，但隨著疫情解封、開放堂食後，有些業者認為顧客在餐廳內使用塑膠容器，不僅衛生方便，還節省洗碗盤的人力開銷，但也引起環保疑慮。

針對這項提案，伊利諾餐廳協會(Illinois Restaurant Association)的總裁妥依亞(Sam Toia)表示，在過去一年半，餐廳業者因疫情被迫休業，解封後又缺乏勞工，希望執行規定能慢慢來，特別是餐廳正在緩慢脫離疫情中，不要再給餐廳和娛樂產業施加更多規定，以免加大成本和經營壓力。

卡迪納斯同意緩慢推行這項規定，初期先讓餐廳業者自願遵守，因此對違規者不會開罰單。卡迪納斯說很多餐廳還沒完全開放，正在彌補各項損失，有些餐廳只有50%客人回流，員工也不足，他理解餐廳業者的困境。但他認為城市經濟已經在復甦，因此從減少一次性使用餐具的小處著手，緩慢導入更多環保措施仍是可行的。

另外，第32區區長以及市議會財務委員會主席沃蓋斯柏克(Scott Waguespack)，在疫情爆發前兩個月就曾提案餐廳應當淘汰塑膠容器；他雖支持卡迪納斯緩慢執行規定的方式，但他強調芝加哥市要與世界其他城市同步，致力於減少塑膠污染。

沃蓋斯柏克說，亞洲有些國家為了環保，顧客必須付費購買塑膠袋或調味包；因此他認為餐廳業者遵守規定不要主動提供顧客一次性使用餐具，還能節省另一筆支出。