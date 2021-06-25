我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則

記者張筠／綜合報導
芝加哥市議會日前因部分市議員與市長萊特福特(Lori Lightfoot)意見分歧，導致現場混亂，最終被迫休會；圖為萊特福特在一場記者會上。(Getty Images)
芝加哥市議會日前因部分市議員與市長萊特福特(Lori Lightfoot)意見分歧，導致現場混亂，最終被迫休會；圖為萊特福特在一場記者會上。(Getty Images)

芝加哥市議會23日的一場會議，因部分市議員與市長萊特福特(Lori Lightfoot)意見分歧、溝通不暢，導致現場混亂，最終被迫休會，萊特福特將會議推遲至25日，並指責「小部分市議員製造混亂」，近半市議員24日聯名致信萊特福特，要求她尊重並遵守市議會的秩序規則。

市議會23日的會議原計畫確認萊特福特提名的法律顧問，並表決湖濱大道(Lake Shore Drive)部分路段重新命名的事務，但會議開始不久，部分市議員就反對萊特福特提名梅澤(Celia Meza)為市長律師，反對者不滿梅澤在2019年2月代表芝加哥警方處理的「楊安傑尼特(Anjanette Young)案件」，在該案件中，警方錯誤突襲了楊安傑尼特的住所，但梅澤代表市府拒絕與楊協商解決。

反對梅澤任市長律師的市議員泰勒(Jeanette Taylor)表示，市府應做對市民有益的事，「停止戲弄(mistreat)社區民眾」，隨後萊特福特把泰勒叫到會議廳後面，兩人談話尖峰相對(with pointed fingers)，最終萊特福特揮手讓泰勒離開。

泰勒事後表示，「我不是小孩子，我中途告訴她(市長)把手放下，以成年人的姿態對話，我們是同事，但她顯然不明白這點。」萊特福特還因市議會的規則與另一名市議員伯爾克(Ed Burke)起了衝突，最終市議會不得不休會，決定周五下午再舉行會議。

萊特福特也取消了23日的記者會，並發聲明指責「小部分市議員製造混亂」，「芝加哥市民期待市議會通過有利民生的法案，但有小部分市議員傷害了選民利益」，她說，因為小部分市議員的行為，市議會沒能通過對旅館行業的保護和救濟，尤其是受疫情影響最大的非洲裔女性和眾多小商家。

對此，芝加哥市議會50名市議員中，有22位於24日聯名致信萊特福特，要求她尊重並遵守市議會規則，「我們許多人目睹了你在會議中的行為與議事規則不符，該規則是為確保立法公平和透明，任何偏離這些規則的行為都不可接受且非法，也是操縱民主制度的表現。」

芝加哥 提名 疫情

上一則

大奧蘭多台商會長 楊琇雅交棒林哲光

下一則

公路奇蹟 華府天橋坍塌 無嚴重傷亡

延伸閱讀

芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長

芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長
1天2宗大規模槍擊4死10傷 芝槍枝暴力惡化

1天2宗大規模槍擊4死10傷 芝槍枝暴力惡化
一言不合就拔槍 24小時2宗大規模槍擊 芝槍枝暴力惡化

一言不合就拔槍 24小時2宗大規模槍擊 芝槍枝暴力惡化
芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低

芝城夏季安全計畫 初試收功效 國殤日死亡創十年新低
疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放

疫情緩解 芝22處湖畔沙灘今起恢復開放
助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

助小企業復甦 芝市長提送餐收費上限永久化等方案

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯