意見衝突被迫休會 芝加哥22市議員籲市長遵守議會規則

芝加哥市議會日前因部分市議員與市長萊特福特(Lori Lightfoot)意見分歧，導致現場混亂，最終被迫休會；圖為萊特福特在一場記者會上。(Getty Images)

芝加哥 市議會23日的一場會議，因部分市議員與市長萊特福特(Lori Lightfoot)意見分歧、溝通不暢，導致現場混亂，最終被迫休會，萊特福特將會議推遲至25日，並指責「小部分市議員製造混亂」，近半市議員24日聯名致信萊特福特，要求她尊重並遵守市議會的秩序規則。

市議會23日的會議原計畫確認萊特福特提名 的法律顧問，並表決湖濱大道(Lake Shore Drive)部分路段重新命名的事務，但會議開始不久，部分市議員就反對萊特福特提名梅澤(Celia Meza)為市長律師，反對者不滿梅澤在2019年2月代表芝加哥警方處理的「楊安傑尼特(Anjanette Young)案件」，在該案件中，警方錯誤突襲了楊安傑尼特的住所，但梅澤代表市府拒絕與楊協商解決。

反對梅澤任市長律師的市議員泰勒(Jeanette Taylor)表示，市府應做對市民有益的事，「停止戲弄(mistreat)社區民眾」，隨後萊特福特把泰勒叫到會議廳後面，兩人談話尖峰相對(with pointed fingers)，最終萊特福特揮手讓泰勒離開。

泰勒事後表示，「我不是小孩子，我中途告訴她(市長)把手放下，以成年人的姿態對話，我們是同事，但她顯然不明白這點。」萊特福特還因市議會的規則與另一名市議員伯爾克(Ed Burke)起了衝突，最終市議會不得不休會，決定周五下午再舉行會議。

萊特福特也取消了23日的記者會，並發聲明指責「小部分市議員製造混亂」，「芝加哥市民期待市議會通過有利民生的法案，但有小部分市議員傷害了選民利益」，她說，因為小部分市議員的行為，市議會沒能通過對旅館行業的保護和救濟，尤其是受疫情 影響最大的非洲裔女性和眾多小商家。

對此，芝加哥市議會50名市議員中，有22位於24日聯名致信萊特福特，要求她尊重並遵守市議會規則，「我們許多人目睹了你在會議中的行為與議事規則不符，該規則是為確保立法公平和透明，任何偏離這些規則的行為都不可接受且非法，也是操縱民主制度的表現。」