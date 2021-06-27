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東南亞中心慶祝父親節 除午餐會外，還送花給現場父親，場面溫馨！

本報芝加哥訊
東南亞中心慶祝父親節，除舉辦午餐會外，還送花給現場父親，場面溫馨！
東南亞中心慶祝父親節，除舉辦午餐會外，還送花給現場父親，場面溫馨！

東南亞中心日前舉辦慶祝父親節午餐會，當天有新華燒臘送來豉油雞，大南超市送新鮮的小白菜，香港超市贊助了超大型的蝦為老人們加菜，並由廚房的義工們為耆老加工成小白菜燴香菇、白灼蝦、加上香噴噴的油雞等美味佳肴，午餐會還有水果等營養可口的午餐，東南亞中心還為現場的父親們送贈一盆金黃色的小菊花，慶祝一年一度的父親節，伊州難移民聯盟（ICIRR）也送出防疫口罩、藍色小環保袋給老人們，場面溫馨！

東南亞中心行政主任鄔亮珊表示，雖然芝加哥市府在6月11日已經公布了全面開放，但耆老午餐堂食還需維持在室外排隊領取午餐盒飯的防疫措施，需要等候芝加哥老人局通知方可開放堂食。鄔亮珊聲稱，中心老人們在今年四月間幾乎都完全接種了新冠病毒疫苗，也慶幸大家都安康無恙！大家特別感激中心對老人們無微不至的關懷和愛護。

東南亞中心學前班招收自6周大的嬰兒到學前班的兒童，一周五天，從早上8時至下午6時，旨在協助雙薪的家庭、孩子可以得到妥善的照料。在暑假開始，東南亞中心舉辦全日制的暑假班，學生年齡從6歲至12歲，所有班級均由專業老師擔任，中心提供早、中餐與茶點小吃，暑假班的課程注重學習、增進知識，還有課外活動等。同時，東南亞中心也有青少年暑假工作項目，有意申請者可以到芝加哥市府的暑假工作網絡申請有薪工作。詳情請撥電話：773-989-6927查詢。

此外，東南亞中心服務項目還包括：協助民眾申請糧食券、婦兒營養計劃（WIC）、醫療保險等社會服務等項目。托老中心目前則採用每天親自送餐、工作人員利用電話、網上視頻等方式細心照料服務。

從周一到周六，分別在上午、下午、黃昏和周末時間，東南亞中心提供免費成人英語及入籍班，歡迎註冊。網絡學英文一對一，也有專業老師指導，有興趣者請撥電話：774-932-1141或電子郵件：[email protected]查詢。更多的服務請致電：773-989-7433或親臨辦公室洽詢，地址：5120 N Broadway, Chicago, IL 60640.

東南亞 芝加哥 防疫

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