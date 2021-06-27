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美國人口普查局在COVID-19中調整美國社區調查(ACS)

本報芝加哥訊
美國人口普查局在COVID-19中調整美國社區調查(ACS)。
美國人口普查局在COVID-19中調整美國社區調查(ACS)。

美國人口普查局在提供有關國家人口和經濟的統計信息方面發揮著至關重要的作用。在COVID-19疫情期間，人口普查局不得不調整調查和其他數據收集，以確保全國知情的同時保障工作人員和回覆人員的安全。  

疫情擾亂了最全面的關於美國人口信息來源之一的數據收集–美國人口普查局的美國社區調查（ACS ）。  

什麼是美國社區調查(ACS) ？

ACS不像人口普查那樣每十年統計一次所有人口，而是每年對人口樣本（約350萬個地址）進行調查，為國家、州和社區創建統計數據，直至“街區”或社區級別。

作為一項年度調查，ACS是許多美國最新、最可靠和容易獲得的地方統計數據來源。這些統計數據在全國范圍內具有可比性，並且在其他任何地方都沒有。

ACS的範圍延伸超過了2020年人口普查問卷上的問題，並提供了針對規劃的關鍵信息，比如：亞裔人口和語言細分*教育成就*家庭和個人收入*退伍軍人狀態*通勤時間*殘疾狀態，結合人口普查，ACS數據有助於確定每年數千億美元的聯邦和州資金是如何分配的。

我們通常如何收集數據，每個月，我們都會請大約295,000個住房單元地址來參與調查。我們將每個月的一組地址稱為“小組”。我們通過兩個階段為每個小組收集數據：

*自我回覆。我們首先向每個地址發送在線回覆邀請。之後，我們會向未回覆的地址發送紙質問卷，讓他們可以選擇通過郵件回覆。根據他們是否以及何時回應，一個地址可能會收到最多五封鼓勵他們參與的郵件。

*無應答跟進。如果我們沒有在網上或通過郵件收到回覆，我們可能會派一名現場代表訪問該地址。現場代表使用筆記本電腦引導他們詢問調查問題並記錄答复。

疫情對在兩個階段收集ACS數據都提出了挑戰。    

自我回覆的中斷

我們從3月中旬到2020年6月暫停了主要活動。與通常的五封郵件不同，我們發送了兩封郵件，其中包括：有關如何在線回覆的信息，以及針對某些地址的紙質問卷以及針對其他地址的在線回覆提醒。

2020年10月，隨著更多員工重返工作崗位，我們得以恢復：

*將問卷包郵寄到當前小組中尚未回覆的所有地址。

*發送第三封郵件提醒住戶回覆。

我們繼續這樣做，直到我們能夠在2021年4月恢復到我們的標準五封郵寄出策略。  

無應答跟進的中斷

在疫情期間，我們能夠繼續跟進未做出回覆的家庭。我們於2020年7月恢復了對我國部分地區的訪問，並於2020年9月在沒有居家令的地區恢復了訪問。    

對集體宿舍的影響

疫情還嚴重影響了我們從居住在療養院、大學宿舍和監獄等集體宿舍的人那裡收集信息的方式。我們通常依靠個人訪問從集體宿舍收集數據，而與疫情相關的限制暫時停止了這些活動。

總結

為了保護我們的員工和回覆人員，我們暫時關閉了許多業務：

*向家庭郵寄信息，鼓勵他們做出回覆。

*親自跟進無反應家庭。

*從集體宿舍收集數據。

我們能夠在適應疫情挑戰的同時仍然設法收集到我們通常在調查年度收集的大約三分之二的答复。

接下來的問題自然是：這對於ACS將在今年秋季生成的詳細的人口、社會、經濟和住房統計數據意味著什麼？

我們預計2020年的ACS統計數據可能與往年有所不同-這既是因為在如此歷史性的一年中對我們國家的調查，也因為疫情對調查本身有影響。

疫情 人口普查 美國

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