看看如何將愛心獻給父母 國際佛光會芝加哥首次舉辦雙親節感恩活動

為父母親友祈願文。

6月19日國際佛光會芝加哥 首次舉辦雙親節感恩活動。近百位會員在雲端 齊聚一堂，各分會精心策劃，參與節目製作表演：青年分團「聽我說謝謝你」的手語表演，活潑動感，展現親情。用中英雙語朗誦星雲大師「為父母親友祈願文」，婉婉道來，令人深省。「將愛心獻給父母」線上烹飪活動，奉行孝道，學會感恩。默契大考驗，拉近距離，培養默契；投籃友誼賽，大人孩子齊上陣，體育競技，團隊合作。

感恩父母是佛教的傳統。昔日佛陀也曾為父親親自擔棺，也到忉利天宮為母親說法。惠能大師在「無相頌」中說修行的方法包括「恩則孝養父母」。省庵大師在「勸發菩提心文」中要大家「報得父母深恩」。 本次活動遵循佛光山開山星雲大師在「為父母親友祈願文」中要為父母親奉獻的精神，精心策劃，生動展開。

芝加哥佛光山住持覺麟法師表示：感恩，不是一時而是長期的；要無時無刻，長長久久。感恩，不是表面的，而是是要實質的；例如：親手做一道菜，親手做一張賀卡。對父母的愛和感恩，不是片面的，而是全面的；要認識到每個人都可能是彼此累生累刼的父母。最後法師期勉佛光人實踐星雲大師所倡導─人間佛教的生活要給人歡喜，把歡喜帶給全家。

感恩賀卡展從頭到尾，一氣呵成。整個節目由繽紛絢爛的煙火開場，貫穿美妙的音樂。精美的感恩賀卡和動人的視頻，伴以意境悠遠的旁白，內容深刻。其中不僅有成長中的青年對父母的感激之情，更有三歲小童對奶奶的問候，及已成家立業的佛光人對八旬母親的感恩。充分表達了佛光人對父母親人的感恩，飽含愛意、令人動容。

第一分會會長林采菱師姐感歎：這些從小看到大的孩子們，現在都能真情流露，表達對父母親的養育之恩。在佛門裡長大的孩子就是不一樣，希望大家日後都能組成佛光家庭。第三分會會長杜堡惜師姐表示，整個節目充分體現佛光人感恩父母從自己做起，要以身作則教育好下一代，才能將佛法傳承下去。副會長劉姿吟也分享：自己當了父母以後，才曉得原來愛可以這麼的無私，更增添了她對父母親的感恩和感激。

「為父母親友祈願文」由會員中英雙語朗讀，婉婉道來，令人深省。青年分團表演的手語舞「聽我說謝謝你」活潑可愛，對父母親的感激之情溢於言表。團長王彬馨非常歡喜看到每個表演者真誠的笑容和觀看者的首肯。她希望這次的表演能夠鼓勵更多的年輕人表達對父母親的感恩。團員孫源源說青年人要感恩父母：愛能溫暖四季，傳達幸福，讓世界更美好。年輕人要從三好，四給做起。

「將愛心獻給父母」線上烹飪活動受到熱烈迴響。第二分會會長許標金師姐的一對兒女，準備節目到當日凌晨三點。當看到大家滿意的笑容時，疲憊都消失了。更有父女包素餃子，兒女為母親炒素麵，佛光人將一桌桌豐富的晚餐供養給父母。佛光三代齊上陣，兒子與美國 兒媳，一雙可愛的孫兒為奶奶獻上美式甜點。邀請大眾按影片中的食譜，回家製作精美的食物讓父母親嚐一嚐，共享天倫之樂。

在趣味投籃友誼賽中，中外佛光人和佛光之友共同參加，包括夫妻檔、兄弟檔、母子檔、父子檔和許多年輕的新鮮面孔。正如星雲大師所說，籃球是一項訓練自我成長、完成自我人格的運動。協會理事馮錦秀師姐的弟弟馮棟韜讚歎道：從本次籃球比賽中，使得他們的親子情感，無比濃厚；透過運動，讓他們的身心更加健康，感謝芝加哥佛光山舉辦這次的趣味籃球賽，讓他們一同體驗星雲大師的籃球哲學，充分體現了打籃球也是實踐六度波羅蜜。

默契大考驗，測試親人之間的了解和默契，答案讓人開懷大笑，拉近彼此之間的距離。協會周邁平會長為該節目的主持人，談道：星雲大師一生致力推動人間佛教，讓人間充滿歡喜。佛光山生產歡喜，又稱為「歡喜山」。協會理事郭麗雲的兒子詹孟修感謝這項活動，讓他對母親含辛茹苦的養育，表達微薄的謝意；更讓他有機會能教導下一代對長輩的尊重和愛護。

擔任本次活動總幹事的王克英副會長，感謝法師們的親切指導，眾多佛光人的積極參與，才能使雙親節線上活動在眾緣成就中圓滿。不論是台前幕後。各分會為成就本次活動，充分展現智慧，激發才能；短短一小時的活動，卻凝聚了佛光人無數個日夜的努力。盡管活動已經圓滿，但我的耳邊還響著「聽我說謝謝你」，腦海裏還放映著一幕幕感動的畫面【人間社 因和 供稿】。