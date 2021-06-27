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聖德力天主教學校成績優異 30%畢業學生考取芝市頂尖高中

本報芝加哥訊
身兼聖德力天主教及聖芭芭天主教两所學校校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)，不負教育使命，畢業學生均成績優異。
身兼聖德力天主教及聖芭芭天主教两所學校校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)，不負教育使命，畢業學生均成績優異。

聖德力天主教學校於日前舉辦了小學盛大畢業典禮，超過大半數結業學生成績優異，其中佔三成學生均成功考上芝加頂尖高中，成為聖德力學校在芝城華埠教育上鼓舞，激勵在學辛辛學子力爭上游，不斷努力學習。

身兼聖德力天主教及聖芭芭天主教两所學校校長戴穎珠( LISA DEBORAH OI)接受訪問時表示，經過學生及老師努力，聖德力天主教學校今年成績優異，均考取及獲派送到芝加哥頂尖高中就讀。成績最優異學生約佔本屆畢業生百份之三十，每3名學生，便有1人考上頂尖高中。

獲派Walter Payton College Prep學生共3名，William Jones College Prep學生共2名，Whitney Young Magnet High School學生共5名，St. Ignatius College Prep學生共5名等，其餘獲派分別來自大芝哥市公立CPS 及私立學校的重點高中有De La Salle Institute,Josephinum High School, Josephinum High School, Lane Tech College,Marist High School, Muchin College Prep, Noble Academy,Proviso Math and Science Acadmy, St. Laurrence High School, Trinity High School, UIC College Prep等。

聖德力天主教學校2021年度應屆畢業生共34名，佔百份之70以上為亞裔學生。聖德力天主教學校之所以猶吸引亞裔學生，特別為以中文背景家庭居多，其主要原因是優良師資，建全及嚴謹教育基制，及學校長久以來，均提倡中英雙語教育，為地區社會為美國培育了許多優秀雙語人材，也是許多華人家庭對新生代瞭解適應傳統文化的期盼。

小學是邁向中學、大學成功基礎，聖德力天主教學校校長對於大部份學生成績感到欣慰，從聖德力培養擠身美國頂尖大學常春藤，哈佛，耶魯，芝加哥及西北大學也為數不小，也曾邀請這些畢業偕模返母校試範講學，挽勵在學學生，如何去獲取更優越績。戴穎珠形容學習拼搏精神，如戰場戰士，一點不能鬆懈。

應屆高中畢業順利進入美國大學名校有Bradley University, Johns Hopkins University, Northwestern University, Oberlin College, Rochester Institute of technology , Tulane University, University of Illinois – Champaign, University of Michigan –Ann Arbor, University of Wisconsin-Madison, Vanderbilt University.

聖德力天主教學校位於247 W 23rd St, Chicago, IL  ，橋港區分校地址: 2859 S. Throop Street, Chicago IL，聯絡電話: 312-326-2837 。有興趣瞭解學校詳情，請登臨網址:  https://www.sttheresechicago.org/domain/220。或電郵[email protected]查詢。清貧家庭，欲子女成材，保留中文文化傳統，但又擔憂學費問題，可透過學校協助申請政府補助。

聖德力天主教學校 2021畢業合照。
聖德力天主教學校 2021畢業合照。

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