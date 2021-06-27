Hard Rock Casino 全新開業 提供多元的娛樂設施讓您盡情玩樂！

Youyu（有馀）中餐部總廚伍永聰（右）與中餐部助理經理麥美怡。

地址位于5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.的 Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 全新開業。該娛樂中心坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。Hard Rock Casino 提供包括百家樂、21點、骰子、牌九、輪盤、體育博彩及角子老虎機等全新賭場娛樂設施及尊貴服務，還配備 Youyu（有馀）中餐廳美食 ，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等高級餐飲場所迎接各位貴賓的到來。該賭場還設有一個可容納1800人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。从精致的餐饮到精彩的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

建筑宏偉的Hard Rock Casino，擁有百家樂臺 Baccarat（包括EZ-Baccarat）共有26張，Blackjack臺28張，牌九臺 （Paigow）2張，骰子臺 （Craps）6張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638等。亞裔 市場發展部總監 Jenny Moy 將帶領亞裔團隊的Jianye Shao(JJ), Ly Voong，Canh Nguyen等 Host，為廣大賓客提供包括英文、中文（普通話/廣東話）越南 話等語言服務以及各種休閑娛樂項目的尊貴服務！

Youyu（有馀）中餐部由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，還有兩位大廚級廚師梅榮鈞師傅和劉慶師傅輔助左右。伍永聰大師傅將率領 Youyu 中餐部廚師提供蝦餃、燒賣、糯米雞、小籠包、紅油炒手等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、王子菇玉子豆腐等中式的經典佳肴。此外， Youyu還提供最美味的粉、麵、飯，包括越南粉、泰式的栢泰、辣臺式牛肉麵等美食，讓您玩得開心，吃得開心！Youyu中餐部助理經理May Mak (麥美怡)也將率領餐廳部服務員提供尊貴服務，歡迎各位貴賓蒞臨！

Hard Rock Casino(NORTHERN INDIANA) 歡迎大家加入亞裔團隊，更多關于 Hard Rock Casino的信息：請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com或致电：（888）519-6683。