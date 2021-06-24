芝加哥公校近半學生西語裔 市議員施壓任命西語裔執行長

芝加哥公立學校系統新上任一名西語裔代理學區執行長，市議會西語裔小組呼籲市長萊特福特任命西語裔擔任芝加哥公校學區總監；圖為西語裔學童在上課。(美聯社)

芝加哥 公立學校系統(CPS)新上任一名西語裔代理學區 執行長，為給西語裔爭取更多代表，芝加哥市議會西語裔小組(Latino Caucus)日前致信市長萊特福特(Lori Lightfoot)，要求把臨時性的代理職位變為永久，任命西語裔擔任芝加哥公校 學區總監。

CPS代理執行長托雷斯(José Torres)，是該職位設立26年來的第二位西語裔執行長，市議會西語裔小組在信中表示，芝加哥近三成居民是西語裔，任命托雷斯是反映西語裔多元與平等的正確一步，他們相信托雷斯的寶貴經驗能帶領CPS平穩過渡，敦促市長將此臨時性代理職位變為永久，或是任命另一西語裔領導新一代的CPS。

不過市長萊特福特已明確表示，不會考慮托雷斯作為永久職位的候選人，目前仍在搜索人才，預計在7月底出爐CPS執行長的備選名單。

CPS的西語裔學生在2000年占約三分之一，如今則增長至近半數，成為該公校系統人口最多的族裔；不過同期CPS只有一位西語裔執行長，瑞茲(Jesse Ruiz)曾在2015年以臨時身分任職四個月，並在任內下令對CPS的英語學習這項目做審計，他目前是負責教育的伊州副州長。

市議會西語裔小組多次表達市長的市政廳內閣缺少西語裔，同時也施壓萊特福特，要求在即將重劃的選區地圖中增加更多西語裔占多數的選區(ward)。

西語裔小組主席韋勒加斯(Gilbert Villegas，第36區)說，地方長官或是政府部門負責人應反映西語裔占芝加哥人口三分之一的事實，並說市長內閣的28名成員只有三位西語裔。

「芝加哥公校系統主要是西語裔學生。」韋勒加斯說，「為什麼不能讓反映人口代表的人來管事？我們的社區需要坐上決策層，需要大家同心協力、確保我們的社區有代表。」

此外，芝加哥教育委員會(Board of Education)主席德瓦爾(Miguel del Valle)表示，托雷斯過往的工作經歷與西語裔學生接觸較多，暗示他支持任命一位西語裔執行長。

德瓦爾早年任州參議員期間，曾領導州議會西語裔黨團，他讚揚托雷斯在擔任艾金(Elgin)公校系統學區總監時推出的雙語項目，「我對雙語課堂上的學生和老師印象頗深。」