芝加哥公校斥資5億元 推動「疫後恢復」計畫

芝加哥公校宣布斥資5億元投入疫後恢復計畫，增加師資和輔導資源，動員學生返校上學。(美聯社)

芝加哥 公立學校系統(CPS)日前宣布一項為期兩年的疫後恢復計畫，斥資5億元支持學校在疫後的恢復和發展，增設家教課程，在學校增設師資及心理健康輔導專員，重點幫助學生追上疫情 期間落後的學習進度，排解社交、情緒問題，此外公校 也將在暑期深入社區，動員更多學生返校上課。

芝加哥公校官員在一場公校委員會(Board of Education)線上會議表示，這項5億元的計畫將分為三大部分，第一部分為給各校校長的1億6000萬元「靈活資金」(flexible funding)，讓學校領導根據社區需要靈活使用，包括擴增師資、推出輔導課程等，資源較匱乏社區的學校可能收到更多「靈活資金」。

第二部分為增設特殊教育項目，包括全市範圍的新課程、學術輔導項目、升級課堂技術、師資培訓等，該部分計畫約1億6500萬元；第三部分是家教(tutor)、指導(mentor)、心理健康輔導、早教識字教學(early literacy support)、就業輔導、擴增英語和特殊教育師資等項目，此部分資金約2億100萬元。

芝加哥家長及維權團體此前要求市府將聯邦救濟金重點用於教育建設，縮小各地教學資源的差異，芝加哥公校因此出台兩年的計畫，重點幫助受疫情影響較嚴重的學生和家庭適應疫情後的學習生活，也幫助學校完善教學方式，提供技術支持。

芝加哥公校官員也計畫增聘850名教師，補充幼稚園到五年級的識字、文學教師，以及六到12年級的數學教師，預計此計畫能在2022-2023學年讓3萬8000名學生受益。

芝加哥公校還將在全市範圍推出「返校」倡議運動，與社區組織合作，通過家訪或電話來動員家長們讓孩子返校上實體課。