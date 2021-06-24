芝加哥達70例染Delta 市府擴大到府接種

芝加哥市府擴大「到府施打疫苗計畫」，派專人到民眾家中施打輝瑞或嬌生疫苗。(取自芝加哥市政府網站)

芝加哥 市公共衛生局(Department of Public Health)局長亞瓦迪(Allison Arwady)表示，伊利諾州已發現84個高度傳染的Delta變種毒株確診病例，其中有70個在芝城 ，且集中在低疫苗 接種率的社區，因此市府決定擴大推廣「 到府施打疫苗計畫 」(home vaccination program)，派專人到市民家中，為12歲及以上的居民施打輝瑞或嬌生疫苗，參與的家庭每戶可獲得GrubHub贊助的50元的禮券做為獎勵。

此外，芝加哥為了吸引年輕市民接種新冠疫苗，訂於26日(周六)舉辦Lolla Day活動，將送出1200張免費的Lollapalooza音樂節門票。

亞瓦迪說「到府施打疫苗計畫」 自3月開始施行，當初是針對行動不便無法出門的民眾，現在則擴大到12歲及以上，由專人上府提供輝瑞或僅限成人的嬌生疫苗，每戶最多可有十人接種。

根據芝加哥市府資料，芝加哥居民已經至少接種疫苗第一劑的人數占54%，其中成人占65%，65歲以上則有71%；12到17歲的接種人數也在增多，已達到38%。

過去幾個月以來，芝城和州府陸續推出鼓勵接種疫苗的活動，例如上周提供現金700萬元的樂透抽獎，以及300萬元的大學獎學金給至少接種一劑者的伊州居民；另外還有小獎，例如免費理髮和只有接種過疫苗的人才能參加的音樂會門票等。

亞瓦迪表示，執行 「到府施打疫苗計畫」 時發現，許多住在疫苗接種率低的地區的居民，並不知道新冠疫苗是免費的，因此經由上門接觸民眾並提供獎勵，能有效除去居民對疫苗接種的疑慮。

想預約「到府施打疫苗計畫」的民眾，可致電：(312)746-4835，或上網站：chicago.gov/athome。

預約打疫苗並獲取Lollapalooza門票的詳情，請登錄網站：pcmslolla.juvare.com；已接種疫苗的民眾可在27日(周日)上網站Chicago.gov/COVIDvax，查詢獲得免費門票的方式。