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芝加哥青少年劫車案飆升 學者籲正視

特派員黃惠玲／芝加哥報導
青少年劫車犯經由青少年法庭判決入獄後，未來出獄後再犯的機率很高。(google map)
青少年劫車犯經由青少年法庭判決入獄後，未來出獄後再犯的機率很高。(google map)

20年前曾面臨劫車高峰的芝加哥，好不容易在2001年到2014年間的案件數銳減了八成，然而到2020年再度惡化，芝加哥大學教授、芝大犯罪實驗室負責人盧德威格(Jens Ludwig)表示，大家很自然推斷是疫情導致經濟衰退，推升了劫車案飆升，然而青少年作案大增，其實存在著更多社會隱憂。

盧德威格指出，數據顯示，2019年到2020年間，18歲及以上的遭逮捕的劫車犯，只增加了7%，然而17歲及以下的劫車犯卻增加超過一倍(104%)，另外從受害者提供的警察紀錄來看，2015年僅有18%的嫌犯不到18歲，到了2021年，此年齡群竟占了劫車嫌犯的41%。

他說，劫車案發生最多的地區，通常集中在社會問題多多的社區，例如芝加哥南區與西區，而從作案遭逮的青少年報住地址來看，這些涉案者也有大部分來自西區與南區。

他表示，這些涉案青少年所來自的社區，一般上網也最受限制，尤其在疫情後，影響了學生們的居家網課出勤率；這些地區在疫情前獲得優質教育的機會最低，疫情後也是復甦最慢區。

這些地區孩子有的因為新冠病毒而失去父母、祖父母，導致使用槍枝與藥物的頻率大幅增加，事實上，去年這些地區青少年因心理健康而接受急診的人數提高了31%，他說，生活在南區、西區的青少年，可以說過去一整年都生活在充滿創傷、暴力與孤立的高壓鍋中。

另一個導致青少年參與劫車數目增多的原因，許多涉案青少年因此遭到拘留後，顯著增加了他們輟學的可能性，而這些年輕的犯罪者在監獄中，沒有得到良好銜接的社服人員予以協助輔導，也讓這些孩子出獄後再度犯案而入獄的機率大增。

盧德威格指出，如果這些情況無法有效解決，雖然疫情已經出現曙光，但劫車案件仍然會持續增加。

疫情 芝加哥 警察

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