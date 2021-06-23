犯罪率居高不下 芝城這5區最危險

芝加哥市府日前才在西加菲爾德公園區宣布推進全新的社區廣場，希望藉此增加居民休閒選擇，改善其槍擊頻發的現況。(芝加哥市長辦公室)

受到新冠疫情以及多種因素影響，芝加哥去年劫車案件累計達1415例，成為全美最多劫車案件的城市，此外，謀殺與槍擊 案也不斷增加，民眾人人自危，至於芝市哪些社區最危險？一項分析報告顯示，芝城西加菲爾德公園(West Garfield)暴力犯罪 率比芝市平均高出257%，居全市最危險社區榜首。

住房環境評估公司areavibes.com針對2021年芝加哥77個社區的人口數、暴力犯罪多寡深入分析，列出全市最危險社區名單，該調查主要聚焦包括謀殺、強暴、搶劫、騷擾等暴力罪行，前五大危險社區如下：

1.西加菲爾德公園：此區犯罪率比全美平均高出396%，暴力犯罪(violent crimes)率更高出全美平均789%，該區平均每九個人就有一人面臨成為受害者的風險；與全伊利諾州相比，其他99%的社區都比此區安全；市長辦公室之前也曾提到，這一區的槍擊案件數高居全市之冠。

2.華盛頓公園(Washington Park)：此區犯罪率比全美平均高出274%，暴力犯罪率則比全美平均高出713%，該區平均每11人就有一人有成為受害者的風險；與全伊州 相比，只有6%的社區比此區更危險。

3.東加菲爾德公園(East Garfiled)：此區犯罪率比全美平均高出285%，暴力犯罪率則高出全美平均661%，該區平均每11個人就有一人有成為受害者風險；與全伊州比，其他96%的社區都比此區安全。

4.英格伍德(Englewood)：這一區的犯罪率比全美平均高出254%，暴力犯罪率則比全美平均高出648%，該區平均每12人就有一人面臨變成受害者的風險；與全伊州相比，只有6%的社區比此區更危險。

5.北龍戴爾(North Lawndale)：此區犯罪率比全美平均水平高出300%，暴力犯罪則比全美平均高出642%，在該區的民眾有1/11的機率成為犯罪受害者，伊州比此社區危險的城鎮只有3%。