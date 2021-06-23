伊大3校 強制今秋返校生需完全接種

包括香檳伊大、芝加哥伊大與春田伊大等三所伊州公立大學，要求今秋返校學生必須完全接種。(UIUC臉書)

伊利諾大學21日宣布，今年秋天要返校就讀伊州 三所州立大學新舊學生，都必須強制完全接種新冠疫苗 ，否則不允許回到校園上課，伊大也是該州第一個採取強制措施打疫苗的公立高校。

伊州包括西北大學、芝加哥 大學、羅耀拉大學、德堡大學等多所私立大學，早前就已陸續宣布秋季班返校生必須先行施打疫苗。

伊大總校長齊麟恩(Tim Killeen)說，伊大旗下的香檳伊大(UIUC)、芝加哥伊大(UIC)、春田伊大(Springfield)，將陸續公布其施打疫苗的詳細規定，身體健康有狀況且將在新學年繼續居家上網課的學生，則可免除強制接種；至於教職員方面的施打細則，目前仍在規畫。

齊麟恩說，由於大學計畫在秋季新學年開學時，恢復大部分的校園實體教學，廣泛接種疫苗有助於恢復之前因疫情打斷的校園生活節奏，伊大三所大學去年學生總數達9萬多名。

要回到校園上課就需先打疫苗，已經逐漸成為全美高校的趨勢，目前全美約已經有500所包括一些公立大學、學院在內的高等教育學府，宣布了新學年的強制疫苗規定。

UIUC校長瓊斯(Robert Jones)說，強制施打疫苗現階段只適用於新學年返校上課學生，該校對於教職員沒有強制接種要求，但如果未打疫苗的教職員，在校園與教室內需全程戴口罩。

瓊斯表示，所謂強制施打，意味著學生們必須完全接種兩劑輝瑞、兩劑莫德納或一劑嬌生，假使學生家鄉無法接種疫苗的話，則可到校園施打；至於無法接受疫苗注射，或還沒有將施打紀錄傳上該校疫苗系統的學生，需繼續每周接受兩次病毒檢測，否則將被禁止進入課堂大樓。