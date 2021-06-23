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梅芬妮任伊州眾議會議長 首位華裔幕僚長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州眾議會議長魏爾奇(左)任命梅芬妮(右)為辦公室幕僚長。(魏爾奇臉書)
伊州州眾議會議長魏爾奇(左)任命梅芬妮(右)為辦公室幕僚長。(魏爾奇臉書)

伊利諾州州眾議會議長魏爾奇(Emanuel Chris Welch，民主黨)日前任命華裔梅芬妮(Tiffany Moy)為議長辦公室幕僚長，梅芬妮也成為有史以來第一位出任該職務的亞裔。接下重任的她表示，自己以華裔背景為傲，尤其感謝祖父母幾十年前，為了她的父親與其他五個兄弟姊妹有更好的環境成長，千辛萬苦遠從香港移居到美國。

年輕開朗的梅芬妮接受本報記者專訪時表示，新工作主要負責協調伊州眾議會73位民主黨籍議員，讓議長能夠順利推動各項作業與法案，「簡單來說，我的工作就是保持這列議會火車在軌道上正常運行」，雖然責任很大但她一定會努力做好。

一周前才走馬上任的梅芬妮說，伊州眾議會由民主黨主導，現任議長魏爾奇從2012年參選並成為州眾議員至今，她也是在同年加入魏爾奇辦公室團隊，「踏入公共服務領域純屬意外」，大學攻讀國際研究的她，在學期間從來沒有把目前的工作列入過職場規畫。

「2009年剛好有機會到州眾議員Sara Feigenholtz辦公室實習，沒想到就一腳踏入公共服務領域，而且深深愛上了這份工作」，梅芬妮說，作為民意代表的幕後工作人員，需要有「隨時待命」的準備。

她表示，很多事情都牽連到議會開會決議，每年議會會期的上班時間，也常常隨著法案表決拖延而無限延長，以今年1月12日為例，當天也是魏爾奇是否能夠獲得支持成為新一屆議會議長的關鍵投票日。

「早上4時許就到了辦公室，午夜表決通過新的人事案，接著又趕著通過多項議案，忙到第二天早上才下班」，幾乎連續24小時的工作，是她職務最具挑戰也最有成就的部分。

父親來自香港的她說，祖母與姑姑等親人，都住在芝加哥華埠、橋港區，而她則是在俄亥俄州出生長大，直到上了德堡大學才搬到芝加哥居住，她也提到與家人關係親密融洽，更以自己華裔背景為榮，她說，華人勤奮、犧牲的精神與傳統，使她引以為傲，過去一年仇恨亞裔犯罪頻發，也讓她時常掛念家人安危，「幸好也有不少人團結站出來發聲」。

擔任民代幕後人員多年，是否也有計畫從政參選？梅芬妮說，目前完全沒有意願，因為她熱愛現在的工作。

民主黨 華裔 亞裔

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