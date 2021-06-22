馬州31歲女博士生訪芝 疑遭流浪漢行搶刺殺

31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

一名31歲的女博士生，19日下午4時左右於芝加哥 市環區(Loop)走路時，突然遭到一名男子持刀攻擊，警方發現受害女雖緊急送醫仍不治死亡，芝加哥警局局長布朗說，根據現場所取得的監視影片顯示，兇嫌疑為流浪漢，動機可能是行搶，嫌犯行兇後往旁邊的威克路北向逃跑。

根據目擊者描述，19日下午約4時，在馬里蘭大學攻讀犯罪學博士學位的金奇(Anat Kimchi)，正獨自走在南威克街(S. Wacker Drive)400號附近的人行道，一名約30歲的男性，從人行道附近的D'Angelo公園跑出來，從背後刺傷該女學生，然後迅速跑到威克街的地下路段。

警方公布，襲擊金奇的兇嫌留著長髮綹，綁著紅色的頭巾，穿著深色襯衫與淺色褲子，後來警方在威克街地下路段，找到了兇嫌丟棄的作案時穿的襯衫，此外，警方也提到，根據監視影片，兇嫌疑將作案使用的刀刃丟到芝加哥河，警方雖出動搜尋，但至今仍未將兇嫌逮捕歸案，也還沒找到兇刀。

警方報告指出，該案作案動機可能是搶劫，但全案仍在調查中。

布朗說，嫌犯作案時應該是先躲在路旁的小公園樹叢中，他表示，這個區域比較隱蔽，附近有一處流浪漢營地，而受害者所走的道路，一般人不太常去。

短暫造訪芝加哥卻不幸喪命的金奇案件傳出，讓死者的許多親友完全不敢置信，馬大犯罪學系教授拉費利(Gary LaFree)說，金奇是他最優秀的學生之一，她正要在專業領域啟航，在進入博士班前，金奇擁有犯罪學與刑事司法學碩士、學士學位，同時也持有心理學學士證書。

此案傳出後，引起廣大民眾憤怒與擔憂，主要由於之前的兇殺案，大多數都是幫派 火拼，然而現在受害者卻是來自外州的訪客，而且是光天化日下遭刺殺，在環區經營中餐外賣的業者Anthony說，好不容易走過疫情 陰霾，現在消費人潮與遊客明顯增加，「千萬不要又被治安拖垮復甦之路。」