工時過長、隨時遭懲罰威脅 芝警爆退休潮

芝加哥警察局局長布朗(圖中)旗下約有一萬多名警察。(芝警局臉書)

芝加哥 治安不靖，被迫不斷增加工時以強化治安的芝加哥警察 也出現退休 潮，統計顯示，今年1到6月，已經累計有363位警察退休離職，預計還有56名警察將在7月退休，與2018年比較，當年芝加哥警察退休人數一整年只有339人。

芝加哥15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，「我們正在朝創下有史以來最多警察退休的歷史紀錄邁進」，芝加哥市共有1萬3000名警察，2020年退休人數有560人，2019年則有475人。

芝加哥太陽報報導，不僅僅是芝加哥出現警察退休潮，美國其他幾個城市也有類似情形，其中紐約市去年多達2500名警察退休，比2019年高出一倍，紐約市警局共有警察3萬4500名。

對於警察不斷離職的情形，芝警局發言人表示，正持續監測情況，並對人力分配做出合適調整。

羅沛茲說，面對人力流失，警察局招募心血的工作嚴重不足，加上芝加哥市市長萊特福特一些反警察的言論，大大打擊了警員士氣，也讓原本有意加入警察工作的新人裹足不前。

他還說，許多從芝加哥警局退休的警察，並非離開警察工作，而是從芝城提前退休轉去其他城市工作，「因為他們在家鄉芝加哥，沒有受到賞識與尊重」。

之前曾擔任轄區包括華埠在內第九警分局局長的達林(Randall Darlin)，也早已申請了提前退休，他6月初起已經轉到丹佛郊區一城市的警察局擔任副局長。

芝加哥警察工會主席卡坦扎拉(John Catanzara)說，不少年輕警察因為在芝警局服務的時間不夠長，不夠資格申請退休及領取相關福利，而「這些人擔任芝加哥警察不到10年，就已紛紛想轉去其他地方警局任職，因為他們都覺得非常痛苦。」

「警察都厭倦了12小時的漫長工時，且休息日常被取消，而得承受隨時遭懲罰的威脅」，卡坦扎拉說，警察們深刻感覺自己是「租來的騾子」，沒有被利用到最後一刻不會喊停。