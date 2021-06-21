芝加哥地區遭重大雷暴侵襲 3萬多戶停電

芝加哥地區遭到雷暴及旋風襲擊，3萬4000多戶停電。圖為一戶人家因家園遭毀而不得不待在屋外。(美聯社)

美國 大城芝加哥 地區20日晚遭到重大雷暴襲擊，稍早美國國家氣象局表示，一個「確認大型且極度危險的旋風」已在伊利諾州小鎮伍德瑞吉附近著陸，在區域釀成災情。

路透社報導，芝加哥地區電力公司聯邦愛迪生（Commonwealth Edison，ComEd）的網站顯示，在雷暴橫掃下，已有3萬4000多戶客戶停電。

美國國家氣象局（National Weather Service，NWS）表示，20日晚11時左右，旋風在杜佩吉郡（DuPage County）伍德瑞吉（Woodridge）53路和第75街交叉口附近著陸。

哥倫比亞廣播公司芝加哥台（CBS Chicago）報導，約有12棟民宅受損，4人受輕傷緊急送醫。一名該台記者在推特 表示，共有6人受傷，部分居民被疏散到鄰近避難所。

美國國家氣象局芝加哥分局在推特發文說，芝加哥都會區大部分地區面臨的嚴重威脅已減弱或解除，但在威爾（Will）、坎卡基（Kankakee）、福特（Ford）和其他若干郡的雷暴警戒仍需再維持一段時間。

影片來源：YouTube Fox 32 Chicago

影片來源：YouTube CBS Chicago