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芝加哥飛行表演 8月21及22日「藍天使」獨秀

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
七架藍天使去年5月的「向醫護致敬」活動中，飛過芝加哥上空。(本報檔案照片)
七架藍天使去年5月的「向醫護致敬」活動中，飛過芝加哥上空。(本報檔案照片)

每年吸引百萬遊客共襄盛舉的「芝加哥水上與飛行秀」，在去年因為新冠疫情停辦一年後，今年將恢復舉辦，不過，芝加哥市市長萊特福特18日表示，今年的活動將聚焦美國海軍藍天使特技飛行隊(Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)的演出，其他項目的表演則一律取消。

市府公布的飛行秀時間為8月21日、22日的中午到下午1時，而活動前的演練時間則為8月20日上午10時到下午2時。

活動地點仍舊在芝加哥市的密西根湖畔，這項僅安全「藍天使」的節目改變，是為了配合「開放芝加哥」計畫，希望達到安全進行重啟芝城的目標。

市長辦公室指出，今年最佳的觀看地點，為介於橡樹街(Oak St.)與富勒頓大道(Fullerton Ave.)間的密西根湖畔。

藍天使特技飛行隊是美國海軍一支成立於1946年的特技飛行隊伍，也是全世界歷史第二悠久的特技飛行隊，成員由來自海軍與海軍陸戰隊的頂尖飛行員組成。藍天使所使用的表演機種曾歷經多次的改朝換代，而現役的表演機是1986年時換用的F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機。

藍天使表演也是每年芝加哥飛行秀最受歡迎的項目，有關芝加哥今年飛行秀的詳情，可查詢官網：www.chicagoairandwatershow.us。

芝加哥 天使 美國

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