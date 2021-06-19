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芝北華埠非裔女 威脅槍殺亞洲人 連刺傷3男

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

芝加哥警察局17日公布一名非裔女性嫌犯相片與資訊，呼籲公眾協助提供線索，該女涉嫌於5日到11日間，連續刺傷三名無辜民眾，其中一名傷者為24歲亞裔男子，此外，這名女嫌還在北華埠一帶，當街威脅要開槍打死一華男，只因她「要槍殺亞洲人」，儘管警方未提到其作案動機，但此舉是否為針對亞裔的仇恨犯罪，已經引起亞裔社區高度關注。

這四宗事件的嫌犯，為一名年輕非裔女性留短髮，作案期間該女戴著口罩，且穿著一件粉色上衣、牛仔短褲及黑色網襪、白色球鞋，身高約5呎6吋到5呎8吋，案件發生情形如下：

●5日上午10時45分：一位27歲男性在N. Marine Drive 4800號附近，遭同一位女嫌持刀隨機刺傷，傷者送醫治療後情況穩定。

●5日晚間8時45分：穿著粉色上衣的女嫌，突然從背後持刀刺傷一名24歲的亞裔男性，案發時受害者正與女友走在W. Thorndale街100號附近，女嫌傷人後立即從現場逃逸，傷者送到附近醫院治療，傷勢已經穩定，目擊者表示，攻擊發生前後，並沒有聽到兇嫌喊話。

●9日下午4時40分：穿著粉色上衣及牛仔短褲的女嫌，於北百老匯街4800號附近街道(北華埠地區)，向一名41歲亞裔男性路人放話自己有槍，還威脅要開槍打死他，因為這名男性是亞洲人。

●11日下午4時25分：同樣穿著粉色上衣牛仔短褲的女嫌，在北百老匯街3030號的Mariano's超市內，持刀刺傷一名49歲男性顧客的手臂與背部，傷者送醫後目前傷勢好轉。

芝加哥專門報導治安案件的網站CWB Chicago稱，由於嫌犯在北華埠威脅槍殺一名亞裔男性時，曾發出仇恨亞裔的言論，加上另一名遭刺傷的受害者也是亞裔，因此提出該案應朝仇恨犯罪方向偵辦的建議。

不過，警局發言人巴托利(Kellie Bartoli)說，警方已經對涉案女嫌發出通緝，但是否為仇恨犯罪仍在調查過程中，因此無法評論，根據指出，另兩名遭刺傷的受害者，一為拉美裔，一為非裔，警方還補充，初步研判該女嫌為隨機犯罪。

警局呼籲公眾踴躍提供兇嫌線索，舉報電話(312)744-8261。

雖然美國東西兩岸頻頻傳出亞裔遭受仇恨攻擊的案例，但多元城市芝加哥卻相對平靜，主管南華埠的第九警分局甚至表示，至今沒有收到或處理過亞裔仇恨的案例，而此案發生地點之一包括北華埠，且根據了解，遭槍殺威脅的男子為華裔，無論警方如何定調該連續傷人案，都讓此間華社高度關注與警戒。

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