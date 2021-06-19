芝北華埠非裔女 威脅槍殺亞洲人 連刺傷3男
芝加哥警察局17日公布一名非裔女性嫌犯相片與資訊，呼籲公眾協助提供線索，該女涉嫌於5日到11日間，連續刺傷三名無辜民眾，其中一名傷者為24歲亞裔男子，此外，這名女嫌還在北華埠一帶，當街威脅要開槍打死一華男，只因她「要槍殺亞洲人」，儘管警方未提到其作案動機，但此舉是否為針對亞裔的仇恨犯罪，已經引起亞裔社區高度關注。
這四宗事件的嫌犯，為一名年輕非裔女性留短髮，作案期間該女戴著口罩，且穿著一件粉色上衣、牛仔短褲及黑色網襪、白色球鞋，身高約5呎6吋到5呎8吋，案件發生情形如下：
●5日上午10時45分：一位27歲男性在N. Marine Drive 4800號附近，遭同一位女嫌持刀隨機刺傷，傷者送醫治療後情況穩定。
●5日晚間8時45分：穿著粉色上衣的女嫌，突然從背後持刀刺傷一名24歲的亞裔男性，案發時受害者正與女友走在W. Thorndale街100號附近，女嫌傷人後立即從現場逃逸，傷者送到附近醫院治療，傷勢已經穩定，目擊者表示，攻擊發生前後，並沒有聽到兇嫌喊話。
●9日下午4時40分：穿著粉色上衣及牛仔短褲的女嫌，於北百老匯街4800號附近街道(北華埠地區)，向一名41歲亞裔男性路人放話自己有槍，還威脅要開槍打死他，因為這名男性是亞洲人。
●11日下午4時25分：同樣穿著粉色上衣牛仔短褲的女嫌，在北百老匯街3030號的Mariano's超市內，持刀刺傷一名49歲男性顧客的手臂與背部，傷者送醫後目前傷勢好轉。
芝加哥專門報導治安案件的網站CWB Chicago稱，由於嫌犯在北華埠威脅槍殺一名亞裔男性時，曾發出仇恨亞裔的言論，加上另一名遭刺傷的受害者也是亞裔，因此提出該案應朝仇恨犯罪方向偵辦的建議。
不過，警局發言人巴托利(Kellie Bartoli)說，警方已經對涉案女嫌發出通緝，但是否為仇恨犯罪仍在調查過程中，因此無法評論，根據指出，另兩名遭刺傷的受害者，一為拉美裔，一為非裔，警方還補充，初步研判該女嫌為隨機犯罪。
警局呼籲公眾踴躍提供兇嫌線索，舉報電話(312)744-8261。
雖然美國東西兩岸頻頻傳出亞裔遭受仇恨攻擊的案例，但多元城市芝加哥卻相對平靜，主管南華埠的第九警分局甚至表示，至今沒有收到或處理過亞裔仇恨的案例，而此案發生地點之一包括北華埠，且根據了解，遭槍殺威脅的男子為華裔，無論警方如何定調該連續傷人案，都讓此間華社高度關注與警戒。
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