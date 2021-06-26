芝城佛光人素食義賣完滿结束 6週已超數百人透過網絡訂購

環保愛地球，國際佛光會芝加哥 協舉辦佛誕節素食義賣活動，持續推廣「蔬食A計劃」。藉由慶祝佛陀聖誕與中華傳統節日端午節 之時，於5月初至6月14日完滿结束，為期6週活動，已超過數百人透過網絡訂購，茹素培福，平安吉祥。

「戒殺吃素，止息疫情 」芝加哥佛光山住持覺麟法師開示：「施者受者，等無差別」。謝謝大家的支持，我們在素食烹飪上，大大的增加信心。大家真的爲蔬食A計畫，實際的付出行動。住持親自帶領義工們設計每週推出的菜單，監寺有恆法師則成功推出了蘋果派、蝴蝶酥等特色糕點，受到廣泛好評。

芝加哥佛光協會周邁平會長分享：茹素不僅是為了健康環保，更重要的是如佛光山開山星雲大師所説的「吃素是為了培養我們的慈悲心」。素粽和超過二十道的素食都是遵從佛光山叢林料理，原汁原味的將「菜根香」供養大眾！義工菩薩們用恭敬心、平等心和歡喜心來料理，包裝食物跟大眾結緣.

此次活動總幹事李性銘副會長説明，為推廣蔬食A計劃，鼓勵大眾吃素。從食材的挑選，食品的製作，品質的控管；於有限的時間與空間內，呈現出一道道的精緻美味佳餚，獲得熱烈的迴響。義工們從挑洗菜中學習惜福，從刀功中學習禪定，從包粽子中學習融合。佛光人的集體創作、分工合作、給人歡喜的精神，廣結素食緣，並引領大眾認識素食。

義工菩薩們在每週四上午整理出本週要製作的素粽與各樣素食的數量，準備食材。週五上午義工們忙著洗、切、炒、煮、包、蒸等專注且忙碌地將美味的素粽和素食在週末讓購買者帶回家享用。承辦單位第一分會會長林釆菱師姐在大寮料理食物站了一整天，拖者疲累的身軀回家，但是第二天還是一大早精神抖擻地又繼續到大寮準備素食。充分實踐了「大眾第一，自己第二」的人間佛教行者風範。

謝芳媛理事連續數週到寺院協助工作，佛堂總是瀰漫著濃濃粽葉香味、看著一串串的粽子漸漸掛滿杆子上，顆顆內餡裝滿師父的慈悲及義工師姐的愛心及溫暖！最歡喜地就是各式各樣的叢林素食、糕點一一呈現！每週六義工師姐們，看著端出的素食大家開心歡喜地，合作無間依序將每道素食分配、包裝好。儘速讓訂購者趁新鮮帶回享用。藉著環保素食義賣，將歡喜的種子、散播到世間每個角落【人間社 惜慧供稿】！