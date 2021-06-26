ADSUM（愛心）保險公司 提供愛心健康計劃的專業服務！

ADSUM（愛心）保險公司資深保險從業員簡盈萍（左）與Tiffany 梁日前在太古廣場宣傳業務。

ADSUM保險公司Ad Sum（愛心）老年健康計劃資深保險從業員簡盈萍（yin），Jasmine馮，Tiffany 梁以及 Gary Thiam Khaw旨在服務社區，為社區老年人提供愛心健康計劃的專業服務。當中包括醫療保險，為65歲或以上老年人士評估醫療健康保險、Medicare-Medicaid、申請低收入 補貼以及更改保險計劃等。

CEO簡盈萍表示，我們幾位資深保險從業員將幫助老年退休 人員制定愛心老年健康醫療保健計劃：包括Medicare(紅藍卡） Part C部分（把Part A和Part B部份醫療保險聯合在一個計劃中）和 Part D部分（通常含處方配約承保）的處方配藥計劃，聯邦醫療保險 補助以及牙科和視力保險計劃等。我們為知名醫療服務機構提供全方位的老年人保險專業服務，包括老年人住房，老年人社區中心，老年人護理服務以及其他許多老年人團體的老年人員提供服務。

此外，該公司提供全方位的老年人健康計劃、退休計劃、團體健康保險等服務，還提供教育網絡研討會。有關保險問題，請立即聯繫持牌保險代理！簡盈萍 CEO：（847）834-9248，郵箱：[email protected]，Jasmine馮（312）868-6688，[email protected]，Tiffany梁（312）498-6501， [email protected]，Gary Thiam Khaw（847）436-6188，[email protected]。提供英文/臺山話/粵語/普通話/福建話/臺語/客家話等多種語言服務。