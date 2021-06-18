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UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特(MacKenzie Scott)再度大手筆捐贈27億4000萬元給全美286個組織、機構，其中芝加哥伊利諾大學(UIC)與芝加哥甘迺迪-金恩社區學院(Kennedy-King College)分別獲贈4000萬與500萬元，均寫下兩校有史以來的最大筆捐款紀錄。

史考特此次捐款名單中，約有30所大學受惠，UIC喜獲捐贈後表示，將把此經費設立「學生成功基金」(Student Success Fund)，專門用於幫助第一代移民與低收入家庭學生。

甘迺迪-金恩學院位於芝加哥治安欠佳的英格伍德區(Englewood)，5000名學生中超過九成為非裔或拉美裔，該校主要提供餐飲業、建築業、藝術創造等課程。

其他獲得史考特捐款的芝加哥組織，還包括Black Ensemble獲得500萬元、國家墨西哥藝術館(National Museum of Mexican Art)獲得800萬。

史考特2019年與貝佐斯離婚後，分得價值約360億元的亞馬遜股票，成為全球最富有的女性之一，且隨著亞馬遜股價不斷飆升，資產繼續增長，據「富比世」雜誌預估，她目前淨資產已達600億元。

史考特在離婚後，就大手筆捐款做慈善，表示要將財產「捐到保險箱空了為止」，陸續向全美的文化藝術團體、高等教育機構、維護種族正義及女性賦權、反家暴組織捐鉅資，這次捐款前，她已有兩次大規模捐款行動，累計捐款超過80億元。

史考特與丈夫朱伊特(Dan Jewett)日前又宣布，要捐款27億4000萬元給全美286個組織，其中包括眾多的文化藝術非營利機構和致力打擊種族歧視的團體。

芝加哥 亞馬遜 貝佐斯

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