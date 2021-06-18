我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

肉價漲不停 在家自煮開銷一路飆

特派員黃惠玲／芝加哥報導
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲／攝影)
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

到餐館用餐太貴，以為盡量自己在家料理三餐會比較實惠的民眾，恐怕也會失望了，家有兩位青少年的華裔媽媽Grace說，因為家中正在成長中的孩子都以肉類為主食，過去兩三個月肉價持續上升，每周至少上三次超市的她說，光買菜錢至少就從200元增加到幾乎300元，一點都不比上館子便宜。

Grace說，目前超市與大賣場的蔬菜水果價格還算持平，與之前相比變化不大，就是肉品價格明顯增長，習慣到好事多採購牛肉的她說，兩三個月前她常買的五磅左右包裝的牛排肉(beef loin new york steak)，一磅售價9.9元，前兩周價格已經調高到11.99元，昨天再去採買時，發現一磅又升高到 13.99元，「一盒五磅等於從50元增加到70元」。

家庭主婦料理三餐的開銷，因食材價格調漲而不斷增加。(特派員黃惠玲／攝影)
家庭主婦料理三餐的開銷，因食材價格調漲而不斷增加。(特派員黃惠玲／攝影)

此外，全食超市的每磅有機白雞肉以前售價是5.49元左右，現在漲到7.49元，漲幅約36%，Grace說，由於家裡肉品消耗量大，基本上每周菜錢就是「很真實的增加了30%到40%」，一個月下來，平均食物開銷提高了3、400元。

夫妻均為上班族的Grace說，還好夫婦兩人都有工作，目前還能負擔得起這項生活成本，但她的一些單薪家庭朋友，都對這一波物價提高紛紛抱怨難以消受。

剛從華埠批發市場買完菜出來的居民郭明說，他已經搬到郊區住了兩年多，但最近郊區超市的蔬菜油以及一些要煮中餐的乾貨價格漲太多，所以他現在每兩周就會到華埠採買食材。

他表示，剛買了一箱35磅的玉米油，價格是46元，「嚇了我一大跳，前幾個月來買一箱才29元，足足調高了17元」，另外一大包辣椒碎之前價格不到10元，現在也漲到13元。

「還好白米沒怎麼漲價，大家就多吃一點米飯，少吃點菜」郭明表示，家裡連老的小的有五口人，為了控制開銷，會多設計一些蔬食餐，希望家人吃得更健康也更省錢。

華埠 華裔

上一則

華夏中校線上畢業典禮 張涼連任總校長

下一則

逃避攔檢 賓州亞裔男撞車當場死亡

延伸閱讀

世界晚報／八旬翁華埠遭劫 非裔嫌還拳擊他的頭

世界晚報／八旬翁華埠遭劫 非裔嫌還拳擊他的頭
大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆
紐約華埠非裔男要錢 強搶82歲老翁拐杖還毆頭

紐約華埠非裔男要錢 強搶82歲老翁拐杖還毆頭
紐約華埠市議員參選人遭抹黑 社區怒

紐約華埠市議員參選人遭抹黑 社區怒
非洲裔男子華埠過街被車撞不治

非洲裔男子華埠過街被車撞不治
洛杉磯華埠治安亮紅燈 歹徒假問路真搶劫 僑領也被搶

洛杉磯華埠治安亮紅燈 歹徒假問路真搶劫 僑領也被搶

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利