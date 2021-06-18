肉價漲不停 在家自煮開銷一路飆

大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

到餐館用餐太貴，以為盡量自己在家料理三餐會比較實惠的民眾，恐怕也會失望了，家有兩位青少年的華裔 媽媽Grace說，因為家中正在成長中的孩子都以肉類為主食，過去兩三個月肉價持續上升，每周至少上三次超市的她說，光買菜錢至少就從200元增加到幾乎300元，一點都不比上館子便宜。

Grace說，目前超市與大賣場的蔬菜水果價格還算持平，與之前相比變化不大，就是肉品價格明顯增長，習慣到好事多採購牛肉的她說，兩三個月前她常買的五磅左右包裝的牛排肉(beef loin new york steak)，一磅售價9.9元，前兩周價格已經調高到11.99元，昨天再去採買時，發現一磅又升高到 13.99元，「一盒五磅等於從50元增加到70元」。

家庭主婦料理三餐的開銷，因食材價格調漲而不斷增加。(特派員黃惠玲／攝影)

此外，全食超市的每磅有機白雞肉以前售價是5.49元左右，現在漲到7.49元，漲幅約36%，Grace說，由於家裡肉品消耗量大，基本上每周菜錢就是「很真實的增加了30%到40%」，一個月下來，平均食物開銷提高了3、400元。

夫妻均為上班族的Grace說，還好夫婦兩人都有工作，目前還能負擔得起這項生活成本，但她的一些單薪家庭朋友，都對這一波物價提高紛紛抱怨難以消受。

剛從華埠 批發市場買完菜出來的居民郭明說，他已經搬到郊區住了兩年多，但最近郊區超市的蔬菜油以及一些要煮中餐的乾貨價格漲太多，所以他現在每兩周就會到華埠採買食材。

他表示，剛買了一箱35磅的玉米油，價格是46元，「嚇了我一大跳，前幾個月來買一箱才29元，足足調高了17元」，另外一大包辣椒碎之前價格不到10元，現在也漲到13元。

「還好白米沒怎麼漲價，大家就多吃一點米飯，少吃點菜」郭明表示，家裡連老的小的有五口人，為了控制開銷，會多設計一些蔬食餐，希望家人吃得更健康也更省錢。