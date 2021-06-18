我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

食材、勞工漲 上館子花費13年新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥華埠餐館從該市全面開放後，消費人潮大幅增加。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥華埠餐館從該市全面開放後，消費人潮大幅增加。(特派員黃惠玲／攝影)

勞工短缺、食材價格上漲，加上經濟重啟需求增加，喜歡到餐館品嘗美食的饕客們，要有準備荷包會大失血了，伊利諾州餐館協會(Illinois Restaurant Association)表示，預期餐飲業的菜單價目，將出現從2008年以來最大一次調漲。

伊州餐館協會會長涂以亞(Sam Toia)說，食材價格持續上揚，勞力成本也增加，他表示，包括牛肉、豬肉、奶製品以及人力費用等，從年初以來就幾乎每個月逐步提高。

其中勞工成本增加，主要因為各家餐館彼此競爭，藉提高薪資吸引有限勞力上工，福斯商業分析師弗林(Phil Flynn)說，現在許多人都因為獲得聯邦額外補助以及延長發放的失業津貼，而暫時不想回到職場，粥多僧少的情況下，餐飲業人力成本自然節節上漲。

統計顯示，過去一年疫情期間，餐館菜單價格已經提高了約4%，而這波漲勢短期內恐怕不會消停，弗林表示，現在許多州與城市已經全面重新開放，各地餐館也迎來一波波的消費人潮，「目前市場對餐館的需求，可說是過去一段時間來的高峰」。

在芝加哥經營中餐外賣將近20年的林莉莎說，「我們也不想調高售價，但不僅食材價格上漲，連外賣餐盒進貨成本也提高，如果菜單不調價，很難撐下去」。

她舉例，蔬菜油是過去四個月來漲最兇的產品，今年2月初一桶價格是23.95元，4月初升到一桶30.95元，到了6月初，她進的蔬菜油價格一桶竟然漲到41.95元，「四個月飆漲約兩倍，而油是餐館最基本的用料，你說如果不反映部分成本，生意怎麼做？」

此外， 雞肉價格也是節節上升，她說，2月初一磅白雞肉進價約1.35元，到6月初進價調高到1.99元，漲幅將近五成。

最近重印菜單的林莉莎說，為了維持一定的利潤，不得不微幅調高了一些餐點價格，例如炒飯每份從7元提高到7.25元，「到目前為止，消費者都能接受」，不過，與其他餐館業者一樣，她也希望食材價格與物價不要再繼續升高了，「否則短短幾個月一再調整售價，生意多少會受到衝擊」。

至於在人力不足的問題方面，部分餐館為了減少員工流動，祭出「員工分紅制度」，餐館老闆設定基本營業額標準，所有超過該金額部分的收入，都將給所有員工平均分潤，華裔餐館東主說自從施行該措施後，過去兩個月其餐館員工沒有任何人離職。

勞工 疫情 油價

上一則

逃避攔檢 賓州亞裔男撞車當場死亡

下一則

亞城治安堪憂 謀殺案增逾5成 去年暴力案20年新高

延伸閱讀

伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽
食材勞工通通漲 上館子花費將達13年新高 中餐館忙因應

食材勞工通通漲 上館子花費將達13年新高 中餐館忙因應
伊州長簽署 明年起六月節為州立帶薪假日

伊州長簽署 明年起六月節為州立帶薪假日
伊州電子自動查驗車保7月啟用 無車保將吊扣車牌

伊州電子自動查驗車保7月啟用 無車保將吊扣車牌
伊州全面解禁 未接種染疫風險更高

伊州全面解禁 未接種染疫風險更高
伊州流失8萬人 稅務廳可徵稅金額銳減60億

伊州流失8萬人 稅務廳可徵稅金額銳減60億

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利