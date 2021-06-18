我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州長普立茲克(中)宣布推出疫苗樂透。(州長辦公室直播截頻)
伊州長普立茲克(中)宣布推出疫苗樂透。(州長辦公室直播截頻)

伊利諾州州長普立茲克17日宣布推出總額高達1000萬元的疫苗樂透，這項稱為「全力以赴」(All in for the Win)的抽獎活動，將發出700萬現金給接種疫苗的成人民眾，另外300萬元為大學獎學金儲蓄帳戶，主要以打疫苗的青少年為贈獎目標，參與抽獎唯一資格是於7月1日前至少施打一劑新冠疫苗。

普立茲克介紹，從7月8日開始，每周都會舉辦疫苗樂透，獎金額度從10萬元到100萬不等，青少年部分也將每周抽獎，中獎者可獲15萬元的「光明起步大學儲蓄計畫」(Bright Start college savings plan)。

他說，任何人只要在伊州接種了一劑新冠疫苗，就可以參加抽獎，但必須是在7月1日之前施打疫苗，符合資格者不需要填寫表格，也不用排隊，就會自動列入抽獎名單內，「這是州府對接種者表達感謝的一種方式」，他更鼓勵其他還沒有施打者盡快加入行列。

至於千萬樂透獎金的來源，普立茲克稍早曾提到，是來自於州府預算撥款。

到17日為止，伊州累計施打了1200萬劑的輝瑞、莫德納以及嬌生疫苗；該州共有545萬6492位12歲以上的居民完全接種，差不多等於有50.3%的12歲以上人口打完疫苗；而至少接種一劑疫苗者(12歲以上)共有724萬7381人，約占該年齡層的人口比率66.9%。

普立茲克說，他希望伊州可以達成80%到85%的接種目標。

除了剛宣布推出疫苗樂透的伊州外，全美還有包括俄亥俄州、科羅拉多州、馬里蘭州、新墨西哥州、紐約州以及俄勒岡州，都推出了現金抽獎鼓勵大家施打，其中俄州表示，疫苗樂透促使16、17歲的青少年接種率增加了94%。

疫苗 伊州 俄亥俄州

上一則

亞城治安堪憂 謀殺案增逾5成 去年暴力案20年新高

延伸閱讀

72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況
台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降
國慶將至大型慶祝活動紛呈 洛縣公衛局籲快打疫苗

國慶將至大型慶祝活動紛呈 洛縣公衛局籲快打疫苗
伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽
中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗

中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗
越南拚接種率 擬生產古巴COVID-19疫苗

越南拚接種率 擬生產古巴COVID-19疫苗

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利