太古廣場將成為美國最大的亞洲時尚生活中心

新建二期將通過車行和人行的連通無縫連接現有商業，為顧客和商家締造一個美麗和諧、生機蓬勃的社區商業中心。

由美國 聯豐集團投資 開發的芝加哥 西郊太古廣場是以社區為中心，意在營造一個可以聚集，漫步，社交的社區商業綜合體。董事長倪舉凌日前在接受媒體采訪時聲稱，將把擁有36萬平方英尺的前 Yorkshire Plaza 大型商場-太古廣場打造成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的美國最大的亞洲時尚生活中心。該中心在2018年開始投入超過1000萬美元進行第一期工程改造，包括商場整合、宣傳工作等。目前止，已新增包括香港超市等近30個商家進駐經營。預計太古廣場明年春天動工的第二期工程的開發將會再投資1500萬到2000萬美元，并預計2023年完成整個改造及建筑計劃。

太古廣場購物中心位於芝加哥西郊亞裔集聚地，離中國城35英里，是最精華的商圈黃金核心地段 RT59 和 New York街的轉角處。太古廣場新建二期將引進更多亞洲風味美食餐飲及娛樂休閑豐富業態,加上充足的室外就餐空間,旨在打造最佳顧客體驗和營造社區氛圍，與Aurora市政府對於整個 RT59的規划願景相符。太古廣場將提供獨具亞洲風情風味的，具當地特色的，純正的亞洲特色的超市，美食餐飲，娛樂休閑， 美容美發， 家具家電，兒童教育，寵物護理等各種業態及服務，是一名副其實的亞洲主題生活中心，亞洲酷城，太古廣場將為商家和商圈帶來最佳投資效益。

第二期工程將在太古廣場原來基礎上擴建約53,000尺商用面積的商鋪和辦公樓。太古廣場建筑設計師鄭皓日前介紹，太古廣場第二期工程將延續亞洲主題生活中心的設計，太古廣場二期包括五棟獨立商業樓, 面積共計52,773平方英尺. 商鋪為20英尺開間的模塊設計, 商家可租一個或多個開間, 滿足靈活商業空間需求。現正全面招商中。詳細資料可以聯絡Aurora銷售中心（4330 E. New York St.,Aurora, IL 60504）或訪問：www.pacificasquare.com，電話630-423-6031。或聯系第二期工程項目的銷售商21世紀聯盟地產芝加哥銷售中心：21世紀聯盟地產辦公室 2301 S Archer Ave Suite 3, Chicago IL 60616. 電話312-428-9123 微信號 C21-HMC。