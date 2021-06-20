我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

太古廣場將成為美國最大的亞洲時尚生活中心

本報芝加哥訊
新建二期將通過車行和人行的連通無縫連接現有商業，為顧客和商家締造一個美麗和諧、生機蓬勃的社區商業中心。
新建二期將通過車行和人行的連通無縫連接現有商業，為顧客和商家締造一個美麗和諧、生機蓬勃的社區商業中心。

美國聯豐集團投資開發的芝加哥西郊太古廣場是以社區為中心，意在營造一個可以聚集，漫步，社交的社區商業綜合體。董事長倪舉凌日前在接受媒體采訪時聲稱，將把擁有36萬平方英尺的前 Yorkshire Plaza 大型商場-太古廣場打造成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的美國最大的亞洲時尚生活中心。該中心在2018年開始投入超過1000萬美元進行第一期工程改造，包括商場整合、宣傳工作等。目前止，已新增包括香港超市等近30個商家進駐經營。預計太古廣場明年春天動工的第二期工程的開發將會再投資1500萬到2000萬美元，并預計2023年完成整個改造及建筑計劃。

太古廣場購物中心位於芝加哥西郊亞裔集聚地，離中國城35英里，是最精華的商圈黃金核心地段 RT59 和 New York街的轉角處。太古廣場新建二期將引進更多亞洲風味美食餐飲及娛樂休閑豐富業態,加上充足的室外就餐空間,旨在打造最佳顧客體驗和營造社區氛圍，與Aurora市政府對於整個 RT59的規划願景相符。太古廣場將提供獨具亞洲風情風味的，具當地特色的，純正的亞洲特色的超市，美食餐飲，娛樂休閑， 美容美發， 家具家電，兒童教育，寵物護理等各種業態及服務，是一名副其實的亞洲主題生活中心，亞洲酷城，太古廣場將為商家和商圈帶來最佳投資效益。

第二期工程將在太古廣場原來基礎上擴建約53,000尺商用面積的商鋪和辦公樓。太古廣場建筑設計師鄭皓日前介紹，太古廣場第二期工程將延續亞洲主題生活中心的設計，太古廣場二期包括五棟獨立商業樓, 面積共計52,773平方英尺. 商鋪為20英尺開間的模塊設計, 商家可租一個或多個開間, 滿足靈活商業空間需求。現正全面招商中。詳細資料可以聯絡Aurora銷售中心（4330 E. New York St.,Aurora, IL 60504）或訪問：www.pacificasquare.com，電話630-423-6031。或聯系第二期工程項目的銷售商21世紀聯盟地產芝加哥銷售中心：21世紀聯盟地產辦公室 2301 S Archer Ave Suite 3, Chicago IL 60616. 電話312-428-9123 微信號 C21-HMC。

太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心...
太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心。
太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心...
太古廣場將成為集購物、餐飲、商務、服務、休閒和娛樂為一體的大型綜合性亞裔社區中心。

投資 芝加哥 美國

上一則

Kale 地產公司新推出2層吉屋出售 近華埠 本周日開放 歡迎参觀

下一則

強固密碼 防駭客劫電腦系統 避免密碼一款多用

延伸閱讀

美國官員：疫苗將在「非常短時間內」送到台灣

美國官員：疫苗將在「非常短時間內」送到台灣
紐約華埠市議員參選人遭抹黑 社區怒

紐約華埠市議員參選人遭抹黑 社區怒
台灣實控的東沙島孤懸南海 恐成美中火藥桶

台灣實控的東沙島孤懸南海 恐成美中火藥桶
莫斯科：與美國武器控制對話 料數周內展開

莫斯科：與美國武器控制對話 料數周內展開
美準印太助理部長：有效對中競爭、確保台威懾力量

美準印太助理部長：有效對中競爭、確保台威懾力量
疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

疫期RV遊 讓亞市華人賣掉百萬豪宅 出走芝加哥

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
德州多個 城房價上升快速。(德州住屋廳)

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

2021-06-14 13:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」