美國醫務總監和醫學專家發表講話：關於 COVID-19 疫苗進展：「抗擊疫情，我們可以做到」

陳鴻傑(Kenneth Chang)，醫學博士，内科醫師，美亞醫療集團 (All American Medical Group)加利福尼亞州，舊金山。

為支持拜登-哈里斯政府的「抗擊疫情，我們可以做到」公共教育推廣活動，以提高人們對COVID-19 疫苗 的信心並鼓勵接種疫苗，TDW+Co 公司與美國 衛生與公共服務部合作，為亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI) 媒體於日前舉行了線上新聞發布會。

在線上活動期間，來自不同州的醫學專家提供了他們的疫情經驗，以及最新的、值得信賴的 COVID-19 疫苗信息。特別演講者包括：美國衛生與公眾服務部醫務總監Vivek H. Murthy醫學博士；美國衛生與公眾服務部醫務辦公室Adelaida M. Rosario博士；兩位來自舊金山 的本地醫生，包括全美亞太醫生協會(National Council of Asian Pacific Islander Physicians, NCAPIP)、美亞醫療集團(All American Medical Group, AAMG)的眼科醫生梁禮崇和美亞醫療集團(All American Medical Group)的內科醫生陳鴻傑為華人社區分享有關COVID-19疫苗安全性的信息。現場還有提問環節，醫學專家回答了有關COVID-19疫苗的安全性和有效性問題，如何確保安全，防止新冠進一步蔓延，和AANHPIs面臨的健康衛生不公平。

COVID-19給數百萬美國人帶來了巨大的痛苦，但 COVID-19 疫苗給許多家庭和社區帶來了希望。截至6月10日，疾病預防控制中心報告說，現在有1.72億居住在美國的人已完全接種疫苗。其中，至少6.1% 的亞洲人（非西班牙裔）和0.3 % 的夏威夷原住民和太平洋島民群體至少接種過一次疫苗，估計有626萬人。

「僅在美國，我們就已接種了 3 億多劑疫苗。這為我們積攢了大量的疫苗經驗，」醫學博士、工商管理學碩士、美國衛生與公眾服務部醫務總監Vice Admiral Vivek H. Murthy說到。「而我們在這些經驗當中看到了兩件事情：第一，疫苗在預防 COVID 方面仍然非常有效。第二，它們還保留了非常強大的安全性。」

AANHPI 社區在疫情期間面臨著獨特的挑戰，包括由於語言障礙、對計算機技術的熟悉程度低、錯誤信息以及對疫苗或疫苗背後的科學的誤解而難以獲得有關 COVID-19 和疫苗的信息。

「作為一名科學家，最讓我擔心的是缺乏關於 AANHPI 人群的分類數據，」美國衛生與公眾服務部醫務辦公室中尉Adelaida M. Rosario博士說。 「缺乏針對我們多元人種的特定數據掩蓋了由社會經濟、健康和可及性所造成的不平等現象。 這樣會讓我們的多族裔社區不被看見，讓人覺得隱形。」

醫學專家們一致同意以下的CDC指南盡快接受疫苗注射，來保護到您的家人，親人和社區。所有 12 歲及以上的人現在都有資格接種 COVID-19 疫苗。

現場的醫學專家分享說，人們對疫苗有疑問是正常的。但現在這些疫苗已經被證明是安全有效的。醫生鼓勵大家與您信任的人進行可信的對話，以便消除疑慮。

「對於那些仍然對疫苗猶豫不決的人，我們需要告訴他們疫苗是安全有效的，」梁醫生說。醫生們一致同意孕婦接種疫苗也是安全的。 「疫苗有助於保護母親和[未出生的]孩子，」陳醫生說。 「事實上，疫苗既可以幫助母親產生對病毒的抗體，也可以通過臍帶將這種抵抗力傳遞給孩子。」

「我鼓勵每一個人都應該履行自己的公民義務，為了國家和我們的社區去接種疫苗，」陳醫生說。

最後梁醫生補充說，「我接種過疫苗的患者告訴我，他們現在鬆了一口氣，很高興終於能與家人和孫子團聚。」

除了梁醫生和陳醫生為華人媒體朋友主持了這次問答會之外，其他會議還由來自全美各地的菲律賓裔、韓裔、日裔、夏威夷原住民和太平洋島民、南亞裔和越南裔醫生主持，他們提供了基於事實的信息來解決各自社區的疑慮，並提高對疫苗安全性和有效性的認識。

有關疫苗的更多信息，在接種任何疫苗之前，請務必諮詢您的保健醫生。如果您正在尋找其他資源，請向您信任的當地領導人求助。如果您可以上網並能夠在線搜索信息，請訪問CDC等可信來源、訪問vaccines.gov或將您的郵政編碼發送至 438829以查找您附近的疫苗點。抗擊疫情，我們可以一起做到。

關於抗擊疫情我們可以做到，HHS COVID-19 公共教育推廣活動 ( wecandothis.hhs.gov ) 是一項全國性舉措，旨在提高公眾對 COVID-19 疫苗的信心和接受度。

關於COVID-19 疫苗的全國 AANHPI 新聞發布會發言人簡介：

Vivek H. Murthy 博士於 2021 年 3 月被美國參議院確認擔任美國第 21 任衛生署署長。作為這個國家的醫生，衛生署署長的使命是通過提供可用的最佳科學資訊，為公眾提供清晰、一致的指導和資源以及確保我們的服務可以延伸到最脆弱的社區來恢復信任。Murthy 博士作為美國公共衛生服務團的海軍中將指揮著一支由 6,000 名敬業的公共衛生官員組成的隊伍，為國內外最缺乏服務和最脆弱的人群服務。

Adelaida M. Rosario 博士研究行為與社會和文化決定因素之間的聯繫，以及這些因素如何影響著不同少數族裔社區的健康差異。她曾與西班牙裔和太平洋島民合作，研究這些因素與幼兒發展、心理健康、危險行為、HIV/AIDS 預防和藥物濫用之間的關係。Rosario 博士參與了多項工作和合作，以增加生物醫學和聯邦勞動力的多樣性。她在佛羅里達國際大學 (FIU) 獲得了社會福利博士學位，在關島大學獲得了太平洋密克羅尼西亞研究碩士學位，以及在 FIU 獲得了心理學學士學位（輔修宗教研究）。

TDW+Co 是一家以使命為導向的傳播機構，致力於創造有意義的對話，在不同社區內激發積極的社會影響。Tim 在西雅圖、洛杉磯和紐約的三個辦公室擔任首席戰略官、創意總監和造勢者，為公司整體業務和增長提供願景和方向，領導超過 30 人的團隊，業務領域涉及戰略、創意、媒體和客戶服務。他領導了數百場活動，利用基於社區的見解，以18 種語言在全國各地開展有影響力的活動。他的多元文化交流和外展活動在眾多行業創意獎項競賽中獲得了全國認可，在 3AF、Effies、ANA Multiculture 和許多其他獎項中獲獎。今天，Tim 將繼續他的激情，建立一個強大且可持續的組織文化，確保 TDW+Co 始終如一地區實現其使命、願景和價值觀。他很享受與 4 歲兒子 Elijah 在一起的時光，同時在為母校太平洋路德大學打過大學籃球後，他直至今天仍然是一個狂熱的籃球愛好者。

陳鴻傑醫生在舊金山設有獨立的醫療辦公室。他是一位技術嫻熟的醫生，擁有超過 30 年的內科經驗。陳醫生活躍於社區。作為一名雙語醫生，他在日常實踐中為大量來自中國和亞裔的移民患者提供醫療服務。他扮演著橋樑的角色，將新移民和單語患者與美國主流聯繫起來。陳醫生在華裔美國人社區享有盛譽，因其優質和以患者為中心的護理贏得了無數獎項。 2015年，他被評為傑出華人，並受到市長和市監事的表彰。他還曾在舊金山華人醫院擔任患者護理委員會主席和內科主席。他目前是美亞醫療集團 (AAMG) 的董事會成員。

梁禮崇醫生一直致力於為灣區華裔社區提供最優質的經濟且符合文化的醫療服務。 1982 年，梁醫生與他的導師和同事一起組織了一個非營利性社區IPA，即華人社區醫療保健協會(CCCHA)，通過我們的高技能醫生網絡為舊金山人民提供優質並符合文化的醫療保健。1986 年，他還創立了華人社區健康計劃(CCHP)，通過具有文化能力和語言上適當的服務提供負擔得起的醫療保健，以改善我們社區的健康——這是第一個亞裔美國人社區健康計劃。為了促進亞太裔社區醫療服務，梁醫生還創辦了全美亞太醫生協會（NCAPIP）和美國及加拿大華裔醫學協會（FCMS），並在舊金山灣區共同創辦了美亞醫療集團（AAMG）。

沈愛梅醫生是東北醫療服務中心(NEMS)的初級保健內科醫師和移民健康總監，她負責管理乙型肝炎和結核病臨床項目。她過去的工作和研究集中在對英語不熟練人群的護理和初級保健環境中的乙型肝炎臨床護理上。在 COVID-19 疫情期間，沈醫生在為舊金山灣區的亞洲移民社區實施低門檻 COVID-19 檢測和疫苗接種方面發揮了領導作用。她在加州大學舊金山分校醫學院獲得醫學學位，並在紐約大學醫學院(New York University of Medicine)和貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital) 完成了她的初級保健內科住院醫師。