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芝加哥唐人街全新購物中心 - 天河城黃金商鋪招租中，創業的最佳選擇！

本報芝加哥訊
天河城购物中心黃金商鋪招租中，歡迎洽詢！
天河城购物中心黃金商鋪招租中，歡迎洽詢！

芝加哥中國城 Canal 和 Archer 街交界處（地址：2300 S Archer Ave, Chicago, IL 60616和 2552 S Canal St, Chicago, IL 60616。）的芝加哥天河城大型商鋪日前正式投入使用，該购物中心是一座堪稱華埠地王的兩層面積五萬呎的商鋪，其外形設計非常時尚創新，落地玻璃環繞幕墻的铺面，簡潔亮麗，將成為華埠的新地標。天河城地處芝加哥華埠廣場的西南面，鄰近有市中心的密集商業區，大型會展中心、貨運站和地鐵站等，並與市區多處主要道路相連接，车流和人流兩旺，交通四通八達，十分便利，户内+户外拥有70多个停车位，可供顾客免费使用。這座大型商鋪的建成，將為華埠經濟帶來更繁榮和更多商機。

天河城現已正式投入使用，并入駐了多家商鋪開門營業，其中有唐人街家庭牙醫中心、辦公室、服裝店、餐館、社團等陸續進入營業和辦公。與中國城的商鋪對比，天河城最大的優勢是地處華埠，除了交通便利外，還配套停車位供顧客免費使用。天河城购物中心多間商鋪正在招租，歡迎洽詢！天河城是您創業的最佳選擇！詳情請致電恒基地產：Tel: 312-788-8950 (English, Chinese) 312-428-9123 (Cantonese)，地址：2301 S Archer Ave, Suite 3, Chicago, IL 60616，http://www.hmcrealty.com/。

華埠 芝加哥 中國

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