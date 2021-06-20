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反仇恨亞裔犯罪：芝加哥台美商會與執法人員舉辦討論會議

本報芝加哥訊
台美商會代表楊程超 (Richard Yang)主持人在線上採訪了執法代表。
台美商會代表楊程超 (Richard Yang)主持人在線上採訪了執法代表。

我們假設編一個問卷而全世界所有年齡的人他們一生最困擾的一年是什麼時候，超過一半的人應該會回答2020年，因為新冠病毒的疫情導致全世界暫停了一年。這個疫情影響了不同行業的企業、小商業的公司、學校、而當然人類的生命，導致了380多萬人死亡（而美國佔了百分之十五的人數)。幸虧美國在2021年，疫苗在上半年開放給當地人打。可是即使有疫苗，雖然確診數現在已經在降，又有其他案子繼續開始往上升。2020年案子就飄高，而在2021年問題持續仍然存在。

這些案子也就是亞裔社群所面對的【種族攻擊】。自從第一個在美國確診的患者和前總統川普把新冠病毒稱為【中國病毒】，很多有亞洲血統的美國人很不公平的被攻擊，被怪罪該為這個疫情負責。根據一個統計了美國十六個最大城市的仇恨案子，2020年顯示亞裔被攻擊的案子漲了將近百分之一百五十 (Center for the Study of Hate and Extremism from Cal State University, San Bernardino) 。在這段期間，很多在美國的亞裔被騷擾、威脅、挨揍、甚至被暗殺。

可是，【仇恨犯罪】的定義到底是什麼？可悲的是，雖然很多亞裔美國人在這十八個月時很不公平的被攻擊，但卻不被定義為【抵制亞裔的仇恨】。週三的六月九日時，由楊程超 (Richard Yang) 主持，芝加哥台美商會邀請了美國司法部、FBI 及芝加哥市警局的專家討論該如何分辨【仇恨事件】與【仇恨犯罪】的差異性。襲擊者是對某些特定族群有偏見嗎？襲擊者是否有攻擊或傷害某些特定的家庭、社群、甚至上整個國家的人民？FBI演講者也舉出一些【仇恨事件】的例子但卻被曲解為是【仇恨犯罪】， 這些都只被認為是一種偏見。

重要的是，週三的演講者強調他們希望亞裔美國人相信這個國家執法的重要性。根據觀察，許多人在亞裔社群經常對報警會很猶豫，不管是直接影響他們或是看到其他人被攻擊。不敢報警的很多都是移民者：一方面是因為語言隔閡，而另一方面是因為他們沒有美國公民身份怕被驅逐出境。發言者保證，他們現在強調某些社區有雙語警官，並就事件與警方聯繫，不會因為他們沒有證件就逮捕他們。並且，他們也解釋了芝加哥的電話號碼的差異性：【911】（緊急狀況）和【311】（非緊急狀況）。（此外，關於國家執法針對仇恨犯罪以下請參閱）

美國（尤其是芝加哥市）是一個很多元化社會的國家, 來自各國各地移民來這個國家對於國家經濟更進一步的成功提供了貢獻。發言者觀察到，在台灣文化（甚至上一般東方文化）裡，當有人騷擾我們本身或其他人，我們常被教導成「不要理睬他們，走開 前進就是了」。可是，以楊程超的觀念，說到:「有時【文化】跟【傳統】觀念只能夠到某一個階段純粹就只是藉口了。在現在這種嚴重的時期，我們作為亞裔或亞裔美國人，當我們看到不公正又很錯的情況，我們不該疏忽而躲到旁邊。全世界現在都在看，而我們該張口發聲了」。

Other References 此外參考資料:

*Hate Crime Dashboard【仇恨犯罪】芝加哥市警局資訊頁面:https://home.chicagopolice.org/

*Department of Justice - Hate Crimes 【仇恨犯罪】司法部資訊頁面:https://www.justice.gov/hatecrimes/translated-get-help-traditional-chinese

美國公民 亞裔 仇恨犯罪

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