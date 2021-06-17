伊州電子自動查驗車保7月啟用 無車保將吊扣車牌

伊利諾州州務卿懷特宣布，從7月1日開始，州務卿辦公室將推出「電子驗證汽車保險 」的新系統，未來每年將對車輛進行至少兩次自動查驗，確保每輛車子都依照規定投保了汽車險 ，如不遵守規定，將面臨吊扣車牌與必須額外繳交恢復車牌的100元手續費。

懷特表示，以電子方式檢驗車子是否保了車險，將由該辦公室與保險公司合作，通過電子方式來確認車主是否購買了汽車保險，他說，加強落實每輛車子都需投保車險，是為了減少未投保駕駛上路的機會，並藉此強化道路安全與保障。

懷特提醒，假使還抱著僥倖心理而不購買汽車保險者，最好在月底前買好車險，否則新系統開始啟用後，如果被發現還是「無保上路」，汽車牌照將被吊扣。

根據新的伊州保險驗證系統(ILVS)規定，車主的汽車險每年會進行至少兩次的電子驗證，以確保車主遵守該州強制性的汽車責任保險法；新系統不需要車主做任何的配合，州務卿辦公室會自動採驗。

如果未通過電子驗證的車主，會收到來自州務卿辦公室的通知信，信中將在暫停其車牌前，提供機會讓車主證明自己有車險；收到通知者，如果已有車險，需立刻跟保險公司聯繫，並告知保險公司案件號碼(reference number)，然後保險公司再上網與州務卿辦公室確認車主在通知信日期前已投保車險。

從下月1日起，無法提供保險證明者，將吊扣車牌，等買好車險後，還需繳納100元才能恢復車牌使用。

州務卿辦公室提醒，收到無車險通知信時，車主不需要到監理站，而是要通知保險公司，因為只有保險公司才能提供電子版的保險單，作為恢復車牌使用的證明。