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伊州長簽署 明年起六月節為州立帶薪假日

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
六月節旗幟16日在芝加哥戴利廣場升起飄揚。(芝加哥市長辦公室提供)
六月節旗幟16日在芝加哥戴利廣場升起飄揚。(芝加哥市長辦公室提供)

伊利諾州州長普立茲克16日簽署通過，從明年起6月19日為伊州「國家自由日」(National Freedom Day)州立假日，這項為了紀念美國廢除奴隸制度的節日，全州將降半旗紀念，而該節日如遇工作日，所有公務機關、學校人員都可獲一天帶薪假日(paid day)，伊州也是全美第47個將該節日定為帶薪假日的州。

六月節的由來，源自於1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州蓋文斯頓(Galveston)宣布，為遵守林肯總統1863年的解放奴隸宣言(Emancipation Proclamation)，蓄奴制度從此畫下句點。

相隔百餘年後，六月節(Juneteenth)在1980年成為德州州立假日，接下來數十年間，全美各州除了南達科他州之外，都為六月節訂定正式紀念活動，伊州則決定將該節日命名為「國家自由日」(National Freedom Day)。

19日當天全伊州將降半期，位於春田市的州議會大廈也將懸掛一面六月節旗幟。

新簽署通過的法案，明訂如6月19日為工作日的話，所有州府與公立學校人員，都將獲得一天帶薪假日，該法案預計從明年起施行，不過，剛好明年6月19日為周日，因此要等到2023年，公教人員才有機會拿到帶薪假日。

聯邦方面16日參議院也表決通過將6月19日作為聯邦節日的提案，接下來該法案將送交眾議會表決。

芝加哥市日前已經由議會投票通過，從明年起把六月節列為公定假日，而芝加哥市戴利廣場16日也在市長萊特福特、庫克郡郡長普瑞科溫可等人見證下，升起六月節旗幟。

伊州 德州 芝加哥

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